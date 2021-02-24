محمد رمضان يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته

كشف الفنان المصري محمد رمضان ، حقيقة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية، بشأن انفصاله عن زوجته نسرين، بسبب خلافات حادة تصاعدت بينهما مؤخرًا، بحسب مروجي الخبر.

وأكد رمضان، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، عدم صحة هذه الأنباء، وأنه في مدينة دبي خلال الوقت الحالي، في رحلة عمل، وسوف يعود بعد يومين، ولا يعلم من أين أتت تلك الشائعات.

وأكد الممثل المصري، أنه سيقاضي مروجي هذه الأنباء.

من جانبه، شدد محمود رمضان، شقيق الفنان المصري، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، على أن أحد المواقع الشهيرة نشر خبر انفصال شقيقه عن زوجته، وهو الأمر الذي لم يحدث إطلاقا، مؤكدا أنه تواصل مع مسؤولي الموقع، حتى ينشروا نفيا تاما لهذه الأنباء.

وأوضح، أنه وشقيقه محمد في مدينة دبي، لتصوير فيديو كليب جديد، وسوف يعود يوم الجمعة المقبل، لاستئناف تصوير مسلسله الجديد ”موسى“.

يذكر أن محمد رمضان يشارك في موسم دراما رمضان المقبل، بمسلسل ”موسى“، مع كوكبة من النجوم، أبرزهم فريدة سيف النصر وجوري بكر وتارا عماد وعمرو عبد الجليل ومحمد عز، وغيرهم.