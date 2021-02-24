تنمر إعلامي تونسي على طه حسين يثير جدلا واسعا وسط دعوات لمحاسبته (فيديو)

أثارت تصريحات الإعلامي التونسي أمين قارة، التي تنمّر فيها على الأديب المصري طه حسين جدلا واسعا و اتّهامات له بالعنصريّة، وسط دعوات لمحاسبته.

وكان الإعلامي أمين قارة، قد علّق على إهداء إذاعة محلية أغنية إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد بمناسبة عيد ميلاده، قائلا إن الرئيس لا يفهم تلك الأغاني وكان من الممكن إهداؤه كتابا لطه حسين، لاسيما والبلاد ”تدهصص“(تتحرك عشوائيا بسبب العتمة).



واعتبر الكاتب والناقد السينمائي خميس الخياطي، في منشور له على حسابه في ”فيسبوك“ أن تصريحات الإعلامي أمين قارة تنم عن جهل مطبق، و عن تردّ كبير في الإعلام السمعي والبصري في تونس.

امين قارة:

”البلاد ادهدص

كيف طه حسين“…

الجهل وقلة الحياء من مصائب تلافز اليوم. Posted by Khémais Khayati on Tuesday, February 23, 2021

ودعا المحامي قيس بن عجمية الى تتبع الإعلامي أمين قارة بخصوص تلك التصريحات، وكتب في منشور له على حسابه في ”فيسبوك“، ”مثل هذا القول في دول العالم الراقي يترتب عليه إيقاف البرنامج والتتبع الجزائي ضدّ التصريحات العنصرية“.

وكتب الناشط طارق الصماري، في منشور له على حسابه بـ“فيسبوك“، “ ماهو شعور أي شخص فاقد للبصر حين يسمع تلك الجملة التي قالها أمين قارة، من الواجب محاكمته وشطبه نهائيا من الإعلام“.

إلى المدعو أمين قارة و أمثاله من منتحلي صفة ”صحفي“… عندما تقول على المباشر في الإذاعة ”البلاد تدهدص كي طه حسين“ و… Posted by ‎طارق الصماري‎ on Wednesday, February 24, 2021

واعتبر الناشط منجي عيادي، في منشور له على حسابه في ”فيسبوك“، أن تطاول ناشط تلفزيوني وإذاعي على عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، يكشف فراغا كبيرا في مؤسسات الإعلام التونسية ورداءة في معظم منتجاتها الإعلامية، حسب نص المنشور.

تطاول المنشط التلفزي الغبي أمين قارة على عميد الأدب العربي المرحوم الدكتور ”طه حسين“ يكشف فراغا كبيرا في مؤسستتا… Posted by Mongi Aydi on Tuesday, February 23, 2021

و كتبت الباحثة الجامعية ألفة يوسف، في حسابها في موقع “فيسبوك“، “ من نتائج الدمار الممنهج الذي جنيناه من حكم النهضة وانتهازييها وأشباهها، تافه ينتحل مهنة صحفي يتنمر على طه حسين… سأكتفي بالقول..الخ“..الخطأ ليس خطأ الحمار، الخطأ خطأ من أعطى الحمار مصدحا ليصنع الرأي العام“، وفق تعبيرها.

من نتائج الدمار الممنهج الذي جنيناه من حكم النهضة وانتهازييها وأشباهها، تافه ينتحل مهنة ”الصحفي“ يقول: البلاد تدهدص كيف… Posted by Olfa Youssef on Tuesday, February 23, 2021

و وجهت الأكاديمية سلوى الشرفى رسالة إلى الاعلامي أمين قارة، و كتبت في منشور لها في ”فيسبوك“، ”اكتب فقرة مما كتب طه حسين يا أعمى القلب والفكر“.

امين ڤارة معقول مازال يمد وجهو في التلفزيون بعد ما قال البلاد ادهدص مثل طه حسين.!!!!

هل هذا ما نريد تلقينه لشبابنا؟!

اكتب حتى فقرة مثل طه حسين يا أعمى القلب والفكر.😠 Posted by Saloua Charfi Ben Youssef on Tuesday, February 23, 2021

و كتب الناشط توفيق العلوي في منشور له على فيسبوك “ الصورة البلاغية التي قدمها الإعلامي لا تستقيم إطلاقا، ما أقلقني فعلا أن هذا الإعلامي لم يستحضر أي تشبيه آخر ليشبه به وضع البلاد، وهذا دليل على محدودية ثقافته وعماء بصيرته، فعلا، أمر مرعب أن ننظر الى عالم أديب بعماء البصيرة“.

صباح البصر والبصيرة – توفيق العلوي. ”تونس ادّهدس كيما طه حسين“، هذا ما قاله الإعلاميّ أمين قارة على إذاعة موزاييك.

عدا… Posted by Taoufik Aloui on Wednesday, February 24, 2021

واعتبرت الناشطة بلقيس خليفة، أن الإعلامي استعمل تعابير فجّة تستوجب المحاسبة، وكتبت في منشور لها في ”فيسبوك“، “ في الأدب قيل فلان لا يرى إلّا بالقلب وهي كناية ذكية عن فاقد البصر، وفي تونس يمارس إعلامي تعابير فجة لوصف ذلك، يبدو أنه فقد البصر والبصيرة معا“.