سميرة عبد العزيز تعلق على مقطع محرج لها مع مذيع شاب (فيديو)‎

علقت الفنانة المصرية سميرة عبد العزيز، على مقطع الفيديو المتداول، والذي تعرضت فيه لموقف محرج من مراسل لم يكن يعرف هويتها، لتتصدر بسببه الترند عبر محركات البحث خلال الساعات الماضية، موضحة أنها مندهشة بشدة لنشره في هذا التوقيت تحديدًا، رغم مرور 3 سنوات على هذا اللقاء.

وقالت سميرة عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية: ”الموقف ده من 3 سنين، وحقيقي مستغربة جدا لنشره في هذا التوقيت تحديدا، ففي مشاركتي بمهرجان القاهرة السينمائي، طلب مني المراسل لقاء وبالفعل وافقت وخلال محاورته تفاجأت بسؤاله لي وبيقولي اسمك إيه قولتله لما تعرف اسمي ابقى تعالى اعمل حوار“.

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وأضافت: ”أنا أتوقع أنه شخص عديم الخبرة، أنا حقيقي معرفش ميكروفون إيه اللي مسكه في ايده مشفتش تبع إيه و مينفعش شخص يعمل حوار مع حد ميكونش على الأقل عنده خلفيه عنه، أنا أول مرة أتحط في موقف زي كده وآخر مرة إن شاء الله.. أنا بقالي 3 سنين مروحتش مهرجان وأنا بخير الحمد لله“.

وعن آخر أعمالها، قالت الفنانة المصرية: ”عندي مسلسل حلم الأسمرات، إخراج حسني صالح يعرض في رمضان وفي مسرحية مع محمد صبحي، لكن للأسف جائحة كورونا هي السبب في تأخير إنهاء بروفاتها“.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة مؤخرًا، مقطع فيديو، تظهر فيه الفنانة المصرية سميرة عبدالعزيز وهي تتحضر لإجراء مقابلة أثناء تواجدها في مهرجان الإسكندرية السينمائي، مع مراسل شاب، فيما يقوم الأخير بسؤالها عمّن تكون؟ وهو الأمر الذي جعلها تسأل المراسل إذا ما كان يعرف اسمها أم لا، ليؤكد الأخير بأنه لا يعرفها.

وسرعان ما انتشر هذا الفيديو تحت تعليقات كثيرة ساخرة من الشاب، كان أبرزها ربط الأمر بالدراسة عن بعد، وأنّ هذا الأمر قد يحدث بالقريب العاجل بعد تخرّج العديد من الطلبة، وقد أخذوا العديد من موادهم الجامعية بتلك الطريقة.