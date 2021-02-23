الفنانة الكويتية مها محمد تكشف سبب توتر علاقتها بريان جيلر

كشفت الفنانة الكويتية مها محمد سبب توتر علاقتها بنجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر، قائلة، إنها فضلت أن تكون علاقتها به سطحية، خاصة أنه شخص يغيّر كلامه كثيرًا، وسبق له أن ورطها في تصريحها عن هوية والدته، معلقة:“الحقيقة ضاعت، وأنا شخصية عاطفية، واندفاعية جدًا في تصريحاتي، لذلك قررت الابتعاد عن مثل هذه الموضوعات الحساسة“.

و عن سبب ابتعادها عن الأعمال الدرامية خلال الفترة الأخيرة، أوضحت الفنانة الكويتية في تصريحات تلفزيونية، أن ابنتها الصغيرة هي السبب الرئيس وراء ذلك، نظرًا لاحتياجها الدائم للرعاية، مشيرة إلى أنها رفضت الكثير من العروض خلال هذه الفترة للتفرغ لرعاية ابنتها .

وفي مايو الماضي، كشفت الفنانة الكويتية مها محمد عن إصابة ابنها بفيروس كورونا، مطالبة جمهورها بالدعاء له لكي يتخطّى هذه الأزمة الصحية على خير، خاصة أنه سبق وأن قام بعملية زرع كلى .

وكتبت عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”سناب شات“:“حبايبي، ادعوا لفيصل ولدي، طلعت النتيجة الآن وطلع لديه كورونا .. وهو زارع كلى.. دعواتكم، لا تنسونا من دعائكم.. اللهم إنني استودعتكَ ولدي فيصل، يا من لا تضيع ودائعك“.

وسبق أن أعلن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي عن تفاصيل المبادرة التي قام بها لمصالحة الفنانة الكويتية مها محمد وزوجها، وذلك بعد احتدام الخلافات بينهما بسبب تعاطفها مع الفنانة المغربية مريم حسين، موضحًا أنه اكتشف أن هناك إحدى المحاميات قامت بإثارة الفتن بينهما وهو ما جعل الموضوع يصل إلى هذا الحد.

من جانبها علقت الفنانة الكويتية مها محمد، في رسالة لها عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ قائلة:“بما أن رمضان على الأبواب، والتسامح من شيمنا، تم الصلح بيني وبين الأخ صالح الجسمي.. واتضح أن هنالك سوء فهم، وهنالك عناصر خفية أثارت الفتنة بيننا.. وتصافت النفوس والكل على نياته، ونحن خليجيون لا نقف في وجه بعض، شكرًا للناس الذين يحبون الخير، وعلى نياتكم ترزقون“.