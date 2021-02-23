عارضة أزياء شهيرة تطالب بايدن بإلغاء متابعتها على تويتر

طلبت عارضة الأزياء الشهيرة كريسي تيغن البالغة من العمر 35 عامًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن إلغاء متابعتها على تويتر، بعد أن أصبحت واحدة من 13 شخصًا فقط يتابعهم الحساب الرئاسي لبايدن على تويتر.

وغردت تيغن، الثلاثاء:“لقد قمت بالتغريد بضع مرات منذ متابعة حضرتكم العزيزة لي على تويتر.. لذا أطلب من سيادتك إلغاء متابعتي.. أنا أحبك“.

ولم تقدم عارضة الأزياء السابقة أي سبب محدد للطلب، مما ترك العديد من معجبيها على ”تويتر“ في حيرة من موقفها الغريب، وافترض البعض أنها لا تريد أن يصادف بايدن تعليقاتها غير المستقرة، بينما أكد آخرون أنه شرف لها في المقام الأول.

وكتب أحدهم:“كريسي، لا تقلقي من متابعة الرئيس لكِ .. فهو يقدّر شكل ونوعية تغريدتك.. كما يمكنك أن تمنحيه بعضًا من الترفيه“.

بينما قال آخر:“إنه لا ينظر إلى تويتر.. لا داعي للقلق“، وعلّق آخر:“أووو.. هو يريدكِ أن تكوني على ما أنتِ عليه، ولن يفهمك خطأ في الطريقة التي تغردين بها.. فهذا سبب متابعته لكِ، إنه يحبك كما أنتِ“.

تجدر الإشارة إلى أن ”تيغن“ قد انتقلت إلى حسابها على ”تويتر“، وطلبت من الرئيس فورًا انتخابه، وطلبت منه أن يتبعها بعد أن منعها الرئيس السابق دونالد ترامب في العام 2017.

ويتابع حساب POTUS الرسمي على منصة ”تويتر“ 11 حسابًا فقط، من بينهم 10 أشخاص كلهم من المسؤولين الحكوميين، على وجه التحديد أمثال السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني بريان ديزي، ومستشارة السياسة الداخلية سوزان رايس، بينما كان الشخص الحادي عشر عارضة الأزياء الأمريكية كريسي تيغن، وهي الوحيدة في القائمة من المشاهير.

وغردت عارضة الأزياء لبايدن قائلة:“مرحبا @joebiden لقد تم حظري من قبل الرئيس لمدة 4 سنوات يمكن أن أحصل على متابعة من فضلك“.

ولم تعرف ”تيغن“ أنه سيسرّع بتحقيق رغبتها، وبعد معرفة أنها حصلت على متابعة من الرئيس، كتبت العارضة البالغة من العمر 35 عامًا والتي شاركت لقطة شاشة لقائمة ”المتابعين“ لبايدن مع 13.5 مليون متابع له على حسابها على تويتر:“يا إلهي! أستطيع أن أرى أخيرًا تغريدات الرئيس“.