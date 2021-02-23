انفصال الديو الغنائي Daft Punk بعد رحلة امتدت 28 عامًا

أعلن الديو Daft Punk الذي يضم الثنائي الفرنسي: توماس بانغالتر، وGuy- Manuel de Homem- Christo، وذلك بعد مسيرة امتدت نحو 28 عامًا، وسط صدمة من محبيهما.

وجاء إعلان الثنائي خبر الانفصال من خلال فيديو غامض حمل عنوان Epilogue، ويعني ”الخاتمة“ أو ”النهاية“، حيث ظهر الثنائي وهما يرتديان أزياء جلدية، وغطاء رأس الروبوت الذي اعتمداه في الأماكن العامة.

ومن خلال هذا السترة كان الثنائي يودعان بعضهما البعض في الصحراء، فيما قام أحدهما بخلع سترته، وقام الآخر بضغط زر عند ظهر زميله الذي خلع السترة، فيما يمشي الأخير بعيدًا حتى ينفجر.

وأُشير في ختام الفيديو إلى تاريخ ولادة الفرقة في العام 1993 وانتهاء مسيرتها 2021، إضافة إلى أن الفيديو ينتهي مع شخصية واحدة في الصحراء دون الأخرى.

من جانبها أكدت الصحفية المعروفة ”كاثرين فرايزر“ التي كان لها باع مع الفرقة، وعملت معها لفترة طويلة خلال حديث عبر CNN خبر انفصال الديو الشهير، إلا أنها لم توضح السبب.

وفي ذات السياق أكدت ”كاثرين“ من خلال صور مع الفرقة نشرتها عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، وأرفقتها بمنشور مطول عبّرت فيه عن سعادتها بالعمل مع Daft Punk خلال رحلة الفرقة الغنية.

وحرصت على كشف بعض الذكريات الفنية مع الفرقة مثل المشاركة في مهرجان Coachella في العام 2006، والجولات العالمية، وغير ذلك من الذكريات التي جمعتها مع الديو.

View this post on Instagram A post shared by Kathryn Frazier (@klfbiz3)

ولم يمر هذا الخبر مرور الكرام على بعض المشاهير، حيث عبّروا عن حزنهم بانفصال الثنائي، لاسيما أن موسيقاهما تعد مصدرًا للإلهام، حيث شاركت ماديسون بير على خاصية ”الستوري“ عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“ صورة جمعت الديو Daft Punk وعلقت قائلة:“نهاية العالم“.

وأضافت في رسالة لها قائلة:“لست متأكدة مما يمكن قوله في الوقت الحالي، كثيرون يعلمون أن Daft Punk هي فرقتي المفضلة على الإطلاق، أنا محطمة.. ولكنني أشكر الفرقة لأنها غيرت حياتي“.

وتابعت ماديسون بير:“حزينة لأنني لن أستطيع رؤية حفلات الفرقة مجددًا“، وأرفقت تغريدتها بهاشتاغ #DaftPunkForever.

أما الموزع الموسيقي المصري حسن الشافعي، فقد كتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي:“الثنائي Daft Punk رمز الموسيقى الإلكترونية يتقاعدان، لا أعرف كيف أعبّر عن شعوري تجاه ذلك، ولكن كل ما أعرفه أن العالم غير مستعد لهذه الخطوة، على الأقل لست كذلك“، موجهًا الشكر إلى الفرقة التي كانت وفق تعبيره مثالًا له في رحلته الفنية، مختتمًا: ”موسيقى خالدة“.