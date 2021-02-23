نقل الفنان المصري يوسف شعبان للعناية المركزة بسبب مضاعفات كورونا‎

نُقل الفنان المصري يوسف شعبان، إلى العناية المركزة بمستشفى العزل في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة في مصر، وذلك على إثر إصابته بمضاعفات فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية أنها تابعت الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان، على مدار الساعات الماضية، حيث تبينت إصابته بفيروس كورونا، بعد تعرضه لأزمة تنفسية حادة.

وتواصلت النقابة مع أسرة يوسف شعبان، بإرسال سيارة إسعاف ونقله إلى المستشفى، حيث قرر الأطباء إدخاله إلى العناية المركزة للعمل على تحسين حالته الصحية بعد معاناة مع التنفس.

وأكدت النقابة أن الفريق الطبي المعالج رأى أن ثبوت الإصابة بكورونا يحتاج إلى بعض الفحوصات الطبية بعد العمل على تحسين التنفس، كي يتم تحديد بروتوكول علاجي يتناسب مع معاناته من صعوبة التنفس، ومعرفة وجود مشكلة في الرئة من عدمه.

وأوضحت النقابة أن عامل كبر السن ساهم في ازدياد حالته سوءًا، لكن حالته الصحية حاليًا مستقرة، وتوجد استجابة بعد الاستعانة بالأكسجين، فيما أكد الأطباء أن حالته ستتحسن بسبب عدم وجود صعوبات في الاستجابة للعلاج.

وأشارت إلى أنه أصيب بعد يومين من عودته من الخارج، حيث كان في لبنان، وفقًا لما أبلغت به ابنته، وبعدها بدأت الأعراض في الظهور، وتم تشخيص الحالة بكورونا.

والفنان المصري يوسف شعبان، قدم العديد من الأعمال التلفزيونية، والسينمائية، والعروض المسرحية، على مدار مشوار امتد إلى 50 عامًا، كما أنه كان ”نقيبًا للممثلين“ على مدار دورتين متتاليتين.