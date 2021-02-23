حكم جديد لصالح زينة ضد أحمد عز في قضية "نفقة التوأم"‎

قضت محكمة الأسرة المنعقدة في مصر، اليوم الثلاثاء، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع نفقة قدرها 60 ألف جنيه (3 آلاف دولار) شهرياً لطفليه التوأم من زينة.

وسبق أن قضت محكمة الأسرة، بإلزام ”عز“ بدفع 60 ألف جنيه كنفقة شهرية بنوعيها لطفليه من الفنانة زينة: ”عز الدين“ و“زين الدين“.

وكان معتز الدكر محامي الفنانة زينة، تقدَّم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، بطلب يحمل الرقم (831) لسنة 2016.

وطالب المحامي في الطلب بإلزام الفنان أحمد عز بتأدية نفقة شهرية بنوعيها إلى طفلي موكلته: ”عز الدين“ و“زين الدين“ بعد ثبوت نسبهما له.

وهذا ثالث حكم لصالح زينة ضد أحمد عز، حيث أصدرت محكمة الأسرة العام الماضي حكمًا برفض دعوى جديدة كان قد أقامها عز ضد أم ابنيه، طالب فيها بنقل نجليه التوأم من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى، وألزمته أحكام قضائية بسداد مصاريف طفليه، وتم إلزامه مؤخرًا بدفع 30 ألف جنيه إسترليني ”700 ألف جنيه مصري“ لهما كمصروفات مدرسية.

وهذا النزاع بين الفنانة ومواطنها قائم منذ سنوات، حيث أنكر أحمد عز نسب الطفلين إليه، منكرا زواجه منها أصلا، وهو ما استطاعت زينة إثباته بعد معركة طويلة في المحاكم المصرية.