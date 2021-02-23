بعد انتقادات واسعة في السعودية.. أنباء عن إيقاف عرض مسلسل "أهل الوادي"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية أنباء عن إيقاف مسلسل ”أهل الوادي“، والذي كان مقررا عرضه في رمضان المقبل.

وطال العمل انتقادات لاذعة من قبل شريحة من السعوديين، رأوا فيه مساسا بهوية الحجاز الأصيلة، ومحاولة تشويهها، مبررين ذلك بوجود فنانين من جنسيات عربية عديدة لا تمثل الهوية الحجازية، إضافة إلى أزياء ليس لها علاقة بتقاليد المنطقة.

#مسلسل_اهل_الوادي الهدف من المسلسل طمس #هويه_الحجاز نفس ماحصل في مسلسل حارة الشيخ يرسمون صورة نمطية خاطئه عن أهل الحجاز اللي هم أفصح العرب وكلهم قبائل عريقه على أنهم ذوي لسان معوّج وموروثات أفريقيه وعادات وتقاليد لاتمثلنا بتاتاً. pic.twitter.com/7YHJ6a05Nj — وسام (@abuwasmat) February 23, 2021

وأكد ”عبدالله الغامدي“: ”لا نقبل طمس الهوية العربية والتاريخ والتراث والثقافة والقيم“.

🔴 لا نقبل في طمس الهوية العربيه

والتاريخ والتراث والثقافه والقيم#مسلسل_أهل_الوادي pic.twitter.com/2e7W0fZyWj — 🔴Abdullah alghamdi..MBS🇸🇦 (@AbdullahMbs_kas) February 22, 2021

وكتب ”عبدالله بن سلمان“: ”طرابيش وعمائم هندية والمخرج من أرخص المخرجين وجايبين احباش وبرماوية على شوام ومصاروة.. هذا تراث الحجاز حقنا!“.

طرابيش وعمايم هنديه والمخرج من ارخص المخرجين وجايبين احباش وبرماويه على شوام ومصاريه،يعم هذا تراث الحجاز حقنا 🤣 #مسلسل_اهل_الوادي 🇸🇦 — عبدالله بن سلمان (@KSA007i) February 23, 2021

وعبر هاشتاق #مسلسل_أهل_الوادي في موقع ”تويتر“، عبَّر سعوديون عن ارتياحهم وشكرهم لإيقاف المسلسل من قبل الجهات المعنية، فيما طالبوا بالمزيد من الخطوات تجاه القائمين عليه.

وعبرت ”بنت عتيبة“ عن ارتياحها لقرار الإيقاف: ”الحمد لله على توقيف هذا المسلسل الذي لا يمثل الحجاز ولا تاريخه ولا الهوية العربية، بل يمثل جماعة حجيج ولم يعودوا يعد وهذا يعتبر تعديا وتزويرا على الهوية التاريخية وتجاوزا غير مقبول“.

الحمد لله على توقيف هذا المسلسل الذي لايمثل الحجاز ولا تاريخه ولا الهويه العربيه بل يمثل جماعة حج ولم يعد وهذا يعتبر تعدي وتزوير على الهويه التاريخيه وتجاوز غير مقبول #مسلسل_اهل_الوادي pic.twitter.com/NC5ozlEhuI — بنت عتيبه (@Hjazeyah) February 22, 2021

ووجهت ”سارا السبيعي“ شكرها لإيقاف العمل: ”شكرا للجهات المختصة على إيقاف المسلسل المُزيف الذي سوف يعرض في رمضان، ولكن بفضل الله تم إيقافه ولن نرضى عن من يحاول المساس والتدليس في هويتنا السعودية وتراثنا العريق وموروثنا التاريخي السعودي وتمجيد أعداء الوطن وتلميعهم.. ومَن يطالب بذلك يجب سحب الجنسية منه“.

#مسلسل_اهل_الوادي

شكرًا للجهات المختصة إيقاف المسلسل المُزيف الذي سوف يعرض في رمضان ولكن بفضل الله تم إيقافه ولن نرضى عن من يحاول المساس والتدليس في هويتنا السعودية وتراثنا العريق وموروثنا التاريخي السعودي وتمجيد أعداء الوطن والتلميع لهم وعلى كل من يطالب بذلك يتم سحب الجنسية منه pic.twitter.com/XVc7TKoZjn — أ. سارا السبيعي (@II118V) February 22, 2021

وقال مغرد يدعى شجاع الهذلي: ”لا يكفي ايقاف #مسلسل_اهل_الوادي بل يجب محاكمة الكاتب والمنتج والمخرج هذا عبث مقصود به تشوية الوطن وتاريخة“.

لا يكفي ايقاف #مسلسل_اهل_الوادي بل يجب محاكمة الكاتب والمنتج والمخرج هذا عبث مقصود به تشوية الوطن وتاريخة — د . ڜـ ـڄۚـ ـٰا̍؏ ا̍ڷمطـ ـڕڣۑْۧ ا̍ڵـﮪُذڶې (@shuj55) February 23, 2021

لكن الفنان هاني ناظر، وهو أحد أبطال العمل، انتقد إيقافه، مستنكرا ”تأثير شريحة من الناس بمثل هكذا قرارات“، مؤكدا أن ”لا علاقة للعمل مطلقا بهوية الحجاز أو تاريخه“.

للأسف المعنيين في الأمر اولوا اهتمام للمتنمرين فاصبحوا كل مسلسل يعرض او يتوقف بناءآ على رغباتهم وهواهم قاتل الله الحسد مسلسلنا (اهل الوادي)#مسلسل_اهل_الوادي قيم هادف تاريخي مرتبط بوادي ابراهيم عليه السلام ومكة قبل ٢٠٠عام بموروثها وليس للحجاز فيه شيء مختلف تمأمآ وهادف وقيم وعجبي! — سفيرالفن د.هاني ناظر (@nazer2012) February 20, 2021

فيما سبق صرحت الفنانة ريم عبدالله، إحدى الفنانات المشاركات فيه، لصحيفة ”اليوم“، أن ”المسلسل عمل سعودي تراثي من منطقة الحجاز، وقعت أحداثه في منطقة مكة المكرمة قبل ما يقارب 200 عام، وهو مليء بالأحداث التاريخية والتراثية“.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الجهات المعنية بشأن إيقاف العمل، إلا أنه سبق وتم إيقاف أعمال منسوبة للسعودية بعد مطالبات مواطنين بذلك.

يذكر أن مسلسل ”أهل الوادي“ من إخراج السعودي عمر الديني، وكان تم تصوير معظم حلقاته في مدينة الإنتاج الإعلامي في العاصمة المصرية القاهرة.