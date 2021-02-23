الدكتورة خلود تتدخل في أزمة نفقة والدة حلا الترك

تدخلت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، في أزمة النفقة التي تعاني منها منى السابر، والدة الفنانة الشابة البحرينية حلا الترك، حيث أكدت السابر أنها تكفلت بمصاريف ابنها ”عبدالله“ المدرسية كونها لا تستطيع الإنفاق عليه بعد تنصل والده المنتج البحريني محمد الترك.

وقالت البحرينية منى السابر، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“: ”كفى خيرها الدكتورة خلود الله يخليها وإن شاء الله تمسك التراب يقلب دهب في إيديها هي اللي دفعت المصاريف لابني عبدالله“.

وتابعت ”السابر“: ”الحين دفعت الدكتورة خلود وبعدين السنة الجاية مين هيدفع للولد؟، أنا قاعدة أشتغل على حالي وآبي أشتغل بس انتم شايفين وضع الكورونا“، منوهة في أن اتهامها بأن الأموال هي الأولوية بالنسبة لها وأنها أهم من أولادها غير صحيح.

وبيّنت أنها تطالب بحقوقها كي تتمكن من الإنفاق على ابنها الصغير ودفع إيجارات المنزل، مردفًة: ”أنا بدي فلوس؟..طب والمتأخرات حق النفقة والإيجارات المتأخرة مين يدفعها مثلًا.. الولد اللي في عهدتي هالحين ومصاريف مدرسته“.

وتطرقت منى السابر للحديث عن شخصية أضرتها -دون أن تذكر اسم الفنانة المغربية دنيا بطمة زوجة طليقها المنتج محمد الترك-، فقالت: ”ما كفاها دمرت عيلة وخربت بيت وأخدت الأولى والأخرى وهي إنسانة غيورة وحقودة“.

وشددّت قائلًة: ”أنا كنت دايما أنصحها ديري بالك على شغلك ولا تتدخلي في أمور لا تخصك واهتمي لنفسك وما كانت ترد علي مع أنها ضرتي اللي خربت بيتي“، متشائلًة: ”أنا بدي أفهم إيه سبب هالحقد“.

واستطردت قائلًة: ”الإنسان ترا في حياته بتجيه فرص إذا ما يكسبها خلاص بتروح عليه.. وأنا طالبت بأولادي لأني مرت فترة أنا ما كنت أقدر أشوف أولادي إلا بموافقة هذه المريضة“.

ومضت منى السابر بالقول أنها إنسانة متسامحة مع نفسها والآخرين، وأنها لا تريد الدخول في مشاكل و“جرجرة“ ابنتها إلى المحاكم، مختتمًة: ”يعني أنتم عايزين أتنازل عن حضانة أولادي ما في أم بتتنازل عن حضانة أولادها لا بالفطرة ولا بالغصب“.