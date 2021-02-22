الحبس 5 سنوات لمحمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي بتهمة النصب

قضت محكمة الجنح في مصر بحبس محمد وزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي 5 سنوات، بتهمة ”تبديد أموالها والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه“.

ونظرت المحكمة القضية في عدة جلسات استمعت خلالها لمرافعة دفاع ”وزيري“، الذي طلب البراءة لموكله، كما استمعت لمرافعة النيابة العامة في الدعوى.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، واستمعت لأقوال هيفاء وهبي، التي شرحت تفاصيل معرفتها بمحمد وزيري، قائلة إنها قابلته في عام 2016 للعمل على ألبوم غنائي خاص بها، قبل أن تعينه في شباط/ فبراير 2017 مديرا لأعمالها بموجب اتفاق شفوي، خلال تصويرها مسلسل ”الحرباية“ الذي لعبت بطولته.

وأكدت الفنانة أنها كانت تحرر له توكيلات خاصة بالإدارة منذ ذلك الوقت، لتمكينه من التوقيع بدلا منها على العقود، واستلام المبالغ الخاصة بها، مقابل حصوله على 10% من أجرها عن كل حفل.

واتهمت هيفاء مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على 44 مليونا و290 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2 مليون و127 ألف دولار، وهي مبالغ سلمتها له لشراء وحدات عقارية، فضلا عن مبلغ 8.5 مليون جنيه، قيمة وحدة عقارية تحصّل عليها من منتج سينمائي لصالحها لكنه استولى عليها لنفسه، وفقا لأقوالها، بالإضافة إلى مبالغ أخرى عبارة عن قيمة تعاقدات أعمال فنية وحفلات.

وتسلمت النيابة المصرية من المطربة اللبنانية ”فلاش ميموري“ سعتها 16 جيجا تحتوي على 20 مقطعاً صوتيا تتضمن تسجيلات لمحادثات تجمعها بـ“وزيري“، خلال مواقف مختلفة، معللة قيامها بالتسجيل لضمان حقوقها وإثبات وجود علاقة عمل بينهما، واستلامه مبالغ مالية لشراء وحدات عقارية لصالحها بغرض استثمار أموالها.