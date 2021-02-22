الإعلامية الكويتية فجر السعيد تسخر من الفنان الإماراتي حسين الجسمي

أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، جدلا وغضبا واسعين في الأوساط الفنية والمجتمعية، في الكويت والإمارات، بعدما تعمدت السخرية من الفنان حسين الجسمي، بأسلوب غير مباشر.

وعلقت فجر السعيد على تغريدة لحساب ”المجلس“ الإخباري الكويتي، عن انتهاء الفنان الإماراتي حسين الجسمي من تسجيل أغنية وطنية ”سنغل“، سيهديها للكويت في عيدها الوطني، بعنوان ”يانور الأرض“.

وقالت فجر السعيد معلقة بشكل تهكمي: ”اللهم اني استودعتك الكويت وأهلها“.

اللهم اني استودعتك الكويت وأهلها 🙌🏻 https://t.co/WgwHhvt8Nn — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) February 21, 2021

وجاء تعليق الإعلامية السعيد في إشارة ساخرة مبطنة إلى ”كونها متخوفة من حدوث كارثة في بلدها بعد إطلاق الجسمي أغنيته الجديدة“، في سلوك درجت عليه فئات مختلفة من المغردين عبر مواقع التواصل للسخرية من الفنان الإماراتي.

وإثر التغريدة، تعرضت فجر السعيد إلى انتقادات من قبل نشطاء بتهمة الإساءة لشخص الجسمي، والذي سبق وأن تعرض لموجة تنمر حيث وصفه البعض بأنه ”فأل شؤم“.

واعتبر بعض المتابعين تغريدة الإعلامية الكويتية ”غير لائقة“ وتحمل في طياتها نوعا من السخرية، حيث قالت مغردة تحمل اسم ”نوف“: ”حيل عيب.. شخص يغني لبلدنا ويحبها هذا ردنا عليه! الكل عارف أن الجسمي تأذى نفسيا من هالمزحة البايخة“.

حيل عيب .. شخص يغني لبلدنا و يقدرها ويحبها هذا ردنا عليه ! خصوصا ان الكل عارف ان فعلا حسين الجسمي تأذى نفسيا من هالمزحه البايخه ! — 𝓝𝓞𝓞𝓕 💫🕊💫🇰🇼 (@Noufy_j) February 21, 2021

وعلق آخر باسم ”خالد“: ”الموضوع كان دعابة ومن باب المزح في بداياته، لكن تطور حاليا، وأصبح يضر الفنان المحترم الجسمي فياريت لو تشوفونه بيخرب بلادكم لاتطلبونه يغني“.

الموضوع كان دوعابه ومن باب المزح في بداياته لكن اتطور حالياً واصبح يضر الفنان المحترم الجسمي فا ياريت لو تشوفونه بيخرب بلادكم لاتطلبونه يغني — KHALED ⭐️ (@maximus__1) February 22, 2021

فيما أكدت ”أم عزيز“: ”شخص أو أشخاص معدودون على الأصابع لايمثلون شعب، شعب الإمارات وكل شعوب دول الخليج على راسنا، الله يحفظهم من كل شر، والله لايفرق دول الخليج، والفنان حسين الجسمي نتشرف فيه، وله كل الشكر والاحترام والتقدير“.

شخص أو أشخاص معدودين على الأصابع لايمثلون شعب ، شعب الامارات وكل شعوب دول الخليج على راسنا ،

الله يحفظهم من كل شر ، والله لايفرق دول الخليج ،

والفنان حسين الجسمي نتشرف فيه ، وله كل الشكر والاحترام والتقدير — om aziz (@loozmoh) February 22, 2021

واكتفى الفنان حسين الجسمي بتعليق يتيم على الحملات الساخرة التي يتعرض لها بين الحين والآخر في أغسطس/آب من العام الماضي، حين كتب عبر حسابه في ”تويتر“: ”صمتنا احتراما تربّينا عليه.. نسامح ونحسن الظن كرما.. ونتجاهل شموخا.. جميعكم نحب“.