منار اللبنانية تنهي خلافها مع أسرة شعبان عبدالرحيم (صور وفيديو)

فاجأت المطربة اللبنانية منار، المطرب المصري الشعبي عصام، نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، بحضورها حفل زفاف ابنته، وهو ما جعل الحضور في حاله ذهول، خاصة بعد أزمة الميراث التي فجرتها أخيرا، ودخلت في مشاحنات معه.

وعقب دخول منار حفل زفاف ابنة عصام شعبان عبد الرحيم، برفقة رجل الأعمال المصري هاني خلف أبو الذهب، توجه إليها أبناء شعبان عبد الرحيم لاستقبالها ومعاتبتها على ما صدر منها ومطالبتها بجزء من ميراث والدهم، وهو ما أنهاه سريعا رجل الأعمال.

وقالت منار فى تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أثناء حضورها حفل الزفاف: ”الأزمة انتهت تماما ولا يجب أن أقاضي أبناء شعبان عبد الرحيم، من أجل الميراث؛ لأن والدهم صاحب فضل علي، وفى النهاية هم إخوتي ومن الصعب أن أقف أمامهم“.

وتابعت المطربة اللبنانية: ”في الحقيقة عندما علمت بزفاف ابنة عصام، كنت حريصة على الحضور من أجل مشاركتهم الفرحة وإنهاء الخلاف بصورة ودية، وقد ساعدني في ذلك رجل الأعمال هاني أبو الذهب، والذي تربطه علاقة طيبة بأبناء شعبان عبد الرحيم“.

من جهة أخرى، شاركت منار، ابنة عصام شعبان الرقص في حفل زفافها، كنوع من الفرحة، وذلك على أنغام مطرب المهرجانات حمو بيكا، الذي أحيا حفل الزفاف.

على الجانب الآخر، قال عصام لـ“إرم نيوز“، إنه لا يريد الدخول فى صراعات مع أحد، ودائما ما يسعي لمصالحة الجميع مثل والده، قائلا: ”أنا ماشي بنفس طبع أبويا الله يرحمه بنحب الناس كلها عمرنا ما نكره حد بس للأسف هي طلبت بالميراث وملهاش حق فيه، وفي نفس الوقت الأزمة انتهت بقدومها لزفاف ابنتي“.

يذكر أن المطربة اللبنانية منار، كانت فاجأت أسرة المطرب الشعبي المصري، شعبان عبد الرحيم، بطلبها حقها في الميراث منه، وذلك بعد عام من وفاته، وهو ما أثار حالة من الجدل بين أفراد أسرته.

وقالت منار في تصريحات صحفية سابقة، إنها تمتلك مستندات رسمية بحصولها على الفيلا الخاصة بشعبان؛ إذ كتب لها عقد امتلاك، بجانب جزء بسيط من ممتلكاته الخاصة، وأبلغ بذلك محاميه بحسب قولها.

وأكدت المطربة اللبنانية أنها لم تكن تعلم بشيء عن الفيلا وهذه الممتلكات، حتى الشهر الماضي، وذلك لتواجدها في أمريكا خلال العام المنصرم، موضحة أن المحامي أرسل إليها جميع المستندات التي تثبت حقوقها في تركة شعبان عبد الرحيم.

وأضافت منار أنها عندما طالبت بحقها الذي تركه شعبان لها على سبيل الهدية، تعرضت للاشتباك مع عصام نجله الأكبر، والذى رفض تماما، قائلة: ”شعبان مكنش زوجي زي ما بعض الناس بتثير في الإعلام؛ لكن هذه الأشياء كانت على سبيل الهدية ولن أترك حقي نهائيا“.