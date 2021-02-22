أميرة الناصر تظهر بالحجاب مجددا.. وتعرض صورا صادمة لـ"تعنيفها على يد طليقها" (فيديو)

كشفت نجمة ”سناب شات“ السعودية أميرة الناصر، عن ”تعرضها للتعنيف“ على يد زوجها مشعل الخالدي، وذلك بعد ساعات من إعلانها طلاقها رسميا منه، ونزعها الحجاب.

وظهرت أميرة الناصر في مقطع فيديو وثقته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، عرضت من خلاله صورا أوضحت تعرضها للعنف، في أنحاء متفرقة من جسدها ومنطقة الرأس.

ودخلت أميرة الناصر في نوبة بكاء شديد، قائلة بعد عرض الصور: ”هذا نوع من أنواع العنف الذي تعرضت له“ خلال زواجها من مشعل الخالدي.

وظهرت أميرة الناصر بالحجاب مرة أخرى، في خطوة اعتبر ناشطون أنها إشارة إلى عدولها عن قرار خلع الحجاب.

https://www.instagram.com/p/CLlZxXphmJB/

وقالت الناصر إنها ”كانت مضغوطة بشكل كبير ولم تفكر في ما نشرت عبر حسابها في سناب شات“.

وأضافت: ”انضغطت جالي ضغط نفسي ما تحملت نفسي بغيت أي حاجة أهرب لدرجة إني خلاص ما فكرت لما نزلت أي حاجة ما فكرت فيها“.

ودشن رواد التواصل الاجتماعي وسما بعنوان #المعنفه_اميره_الناصر شاركوا من خلاله المقطع وتفاعلوا بتغريدات تضامنوا فيها مع مشهورة التواصل السعودية، مطالبين بمحاسبة طليقها على ما فعل، بينما قال البعض إنها تعرضت لضغوط كي تعود للحجاب.

وكتبت مغردة تُدعى ”ريناد“ تقول: ”اقسم بالله اوجعني قلبي حسبي الله ونعم الوكيل #المعنفه_اميره_الناصر“.

وأضاف مغرد آخر قائلا: ”سواء اتفقنا او اختلفنا معها بتصرفاتها اللي تظهرها بالسوشل ميديا لكن لازم ندعمها في ازمتها ونوقف معها اللي جاها شيء مو بسيط ولا ينسكت عنه واكيد انه اثر على نفسيتها وخلاها توصل لهالحاله ارجوكم كلنا خل نوقف معها #المعنفه_اميره_الناصر“.

سواء اتفقنا او اختلفنا معها بتصرفاتها اللي تظهرها بالسوشل ميديا لكن لازم ندعمها في ازمتها ونوقف معها اللي جاها شيء مو بسيط ولا ينسكت عنه واكيد انه اثر على نفسيتها وخلاها توصل لهالحاله ارجوكم كلنا خل نوقف معها 💔 #المعنفه_اميره_الناصر pic.twitter.com/yJ6Yt0ewVS — King Bandr (@theonlybandr) February 21, 2021

ويثير الثنائي أميرة الناصر ومشعل الخالدي، الجدل عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة، حتى ظهرت الأولى، الأحد، معلنة طلاقهما رسميا للمرة الثانية، حيث إنها عادت له بعد ضغوط عليها.

وهاجمت أميرة الناصر طليقها، ووصفته بـ“الخائن والكاذب والمريض النفسي“، معقبة أنها نجحت في التخلص من علاقتهما، وأنها ما زالت عاقلة ولم تجن، كما اتهمها بعض متابعيها بعد خلعها الحجاب.

وظهر زوجها خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“، وتم تداوله على نطاق واسع، قال فيه: ”حسبي الله فيكِ لأنك نزلتِ راسي عشان المتابعين وعشان الشهرة“، مبينا أنه لا يريد الشهرة ولا يبحث عنها.