زوج أميرة الناصر يبكي بعد إعلانها الطلاق (فيديو)

بكى مشعل الخالدي زوج نجمة مواقع التواصل السعودية أميرة الناصر، خلال مقطع فيديو وثقّه عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“، وتم تداوله على نطاق واسع، وذلك بعد إعلان الأخيرة طلاقهما رسميًا ونزعها الحجاب وتوجيه هجوم لاذع عليه.

وظهر طليق أميرة الناصر، وهو يقول: ”حسبي الله فيكِ لأنك نزلتِ راسي عشان المتابعين وعشان الشهرة“، مبينًا أنه لا يريد الشهرة ولا يبحث عنها.

وتابع مشعل الخالدي قائلا: ”أنا ما أبغى متابعين وما أبغى توثيق إذا كان هذا على كرامتي ما أبغاه.. ما أبغى الشهرة“ محاولا الحفاظ على رباطة جأشه كي لا يزيد في البكاء.

بكاء زوج أميرة الناصر: ”حسبي الله ونعم الوكيل فيك لأنك نزلتي راسي“ pic.twitter.com/5yxLJQCqMx — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 21, 2021

ويثير الثنائي أميرة الناصر ومشعل الخالدي، الجدل عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي، منذ فترة، حتى ظهرت الأولى اليوم الأحد معلنة طلاقهما رسميًا للمرة الثانية، حيث سبق أن أعلنت طلاقها منه ولكنها قالت إنها عادت له بسبب ضغوط.

وهاجمت أميرة الناصر طليقها، ووصفته بـ“الخائن والكاذب والمريض النفسي“، معقبة أنها نجحت في التخلص من علاقتهما، وأنها مازالت عاقلة ولم ”تجن“، كما يتهمها بعض متابعيها بعد خلعها الحجاب.

واعتادت النجمة السعودية أميرة الناصر، على إثارة الجدل، واضطرّت العام الماضي إلى تقديم اعتذار لمواطني المملكة، بعد نشرها مقطع فيديو لمجسم دراجة قالت عنه بطريقة ساخرة، إنه يعود لسيدنا آدم، وهو ما أثار ضدها اتهامات بالإساءة إلى النبي آدم عليه السلام.