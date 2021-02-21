رانيا يوسف تشكر القضاء بعد تبرئتها من تهمة "التباهي بالمفاتن وازدراء الأديان"

وجهت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الشكر للقضاء المصري، وذلك في تعليق على الحكم الصادر لصالحها يوم الأحد، ببراءتها في قضية ”التباهي بمفاتنها وازدراء الأديان“.

وكتبت يوسف، عبر حسابها على ”تويتر“: ”شكرًا للقضاء المصري، سيظل القضاء المصري راعي الحقوق والحريات في مصر“.

شكرا القضاء المصري، سيظل القضاء المصري راعي الحقوق والحريات في مصر 🙏🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/ULUlxMhcg1 — Raniah Yousief (@RaniahYousief) February 21, 2021

وكانت محكمة الجنح قضت، في وقت سابق من اليوم، ببراءة الفنانة رانيا يوسف، من تهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح، وازدراء الأديان في قضية ”الحجاب والمؤخرة“.

وكان محامون أقاموا دعاوى قضائية ضد رانيا يوسف، يتهمونها بأنها في أحد اللقاءات التلفزيونية تحدثت عن بروز مؤخرتها، وعن الحجاب والدين بشكل غير لائق؛ ما اعتبره البعض ازدراء للأديان.

وكانت يوسف ظهرت في حوار مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، مقدم برنامج ”مع الفارس عبر ”قناة الرشيد“ العراقية.

وردت عند سؤالها عن الحجاب: ”يا ساتر يارب ليه، الطرحة دي هتزود مني إيه؟! وأنا شايفة من غير حجاب أحلى ومستورة، وإحنا منذ متى كنا محجبات، المصريات لم يكنّ محجبات والحجاب فرض علينا أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات“.

وحول تعمد إظهار ”مؤخرتها“ قالت يوسف: ”لقيتها حلوة.. ولما يبقى عندك حاجة حلوة ليه ماتظهرهاش، تخبيها ولا تظهرها وأنا من رأيي إنه لو عندي حاجة حلوة نتباهى بها (وأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) لو عندك بيت حلو اظهره، ولو عندك شغل حلو اظهره؛ وهو ما أثار غضب المصريين“.