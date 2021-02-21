نجمة مواقع التواصل السعودية أميرة الناصر تخلع الحجاب (فيديو)

أعلنت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، السعودية أميرة الناصر، خلعها للحجاب بعد انفصالها عن زوجها مشعل الخالدي في كانون الثاني/ يناير، من العام الماضي.

وظهرت أميرة الناصر وهي ترقص في فيديو نشرته عبر صفحتها بموقع ”سناب شات“ دون حجاب، لافتة إلى أنها قررت خلع الحجاب نهائيًا، حتى تتفرغ لحياتها وتعيشها بشكل جديد.

وأضافت، أن الحجاب كان لا يظهر جمالها ويجعلها تبدو كعجوز وليست شابة، موضحة أنه وبعد انفضالها رسميًا، تريد أن تبدأ بشكل جديد ومختلف كليًا.

كما هاجمت أميرة طليقها، ووصفته بـ“الخائن والكاذب والمريض النفسي“. وقالت، إنها نجحت في التخلص من علاقتهما، مشددة على أنها مازالت عاقلة ولم تجن، كما يتهمها بعض متابعيها بعد خلعها الحجاب.

وقررت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، السعودية أميرة الناصر، التعبير عن طلاقها من زوجها مشعل الخالدي بأسلوب مغاير، إذ أعلنت على الملأ أنها ستحتفل به بدلًا من الحزن.

ونشرت الناصر صكّ طلاقها، كما ظهرت عبر حسابها في ”سناب شات“، اليوم الإثنين، بفستان عرسها وهي تستمع لأهازيج حفلات الزفاف، معلقة: ”احتفل بطلاقي لأن هذا فستان صممه المصمم عبدالله لعيد زواجنا وللأسف ألبسه بطلاقي، هذا مكانه“، مضيفة: ”الدنيا ما توقف على أحد“.

واعتادت النجمة السعودية أميرة الناصر، على إثارة الجدل، واضطرّت العام الماضي إلى تقديم اعتذار لمواطني المملكة، بعد نشرها مقطع فيديو لمجسم دراجة قالت عنه بطريقة ساخرة، إنه يعود لسيدنا آدم، وهو ما أثار ضدها اتهامات بالإساءة إلى النبي آدم عليه السلام.