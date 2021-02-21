وفاة الإعلامي المصري سعد عباس بفيروس "كورونا"

توفي الإعلامي المصري سعد عباس، وكيل أول وزارة الإعلام السابق، صباح اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض وإصابته بفيروس كورونا.

وخضع سعد عباس للعلاج قبل أن تتدهور حالته خلال الساعات الأخيرة داخل أحد مستشفيات القاهرة.

ونعى الراحل، الإعلامي بلال علام عبر حسابه بـ“تويتر“ قائلا ”خالص العزاء لأخي الحبيب الإعلامي الأستاذ محمد عباس في وفاة شقيقه الأكبر الإعلامي اللواء سعد عباس، أسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر عائلته، وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

خالص العزاء لأخي الحبيب الإعلامي الأستاذ محمد عباس في وفاة شقيقه الأكبر اللواء سعد عباس

أسأل الله أن يرحمه و يسكنه فسيح جناته ويصبر عائلته

وإنا لله وإنا إليه راجعون — بلال أحمد علام (@BilalAhmadAllam) February 21, 2021

كما نعى الفنان المصري مجدي صبحي عبر حسابه الشخصي على موقع ”فيسبوك“ الراحل سعد عباس.

وقال صبحي إن ”هذا الرجل الذي وقف بجانبي وقفة رجل شريف عندما أنتج لي برنامج (المشاكس)، وكان وقتها رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، إنه الصديق الغالي سيادة اللواء سعد عباس، رحمك الله ومثواك الجنه بإذن الله“.

وعاش الراحل في معاناة مع فيروس كورونا لمدة ثلاثة أشهر وتدهورت حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة داخل أحد مستشفيات القاهرة وتوفي فيه.

يذكر أن عباس شغل العديد من المناصب في مؤسسة التلفزيون حيث كانت بداية عمله في قطاع الأمن الذي تولى فيه منصب رئيس أمن ماسبيرو، ثم تولي منصب نائب رئيس شركة صوت القاهرة قبل أن تتم ترقيته رئيسا للشركة، كما تولى منصب وكيل أول وزارة الإعلام السابق.

ولقب عباس بعمدة ماسبيرو خاصة أنه كان يحظى بعلاقات قوية مع القيادات والعاملين في المبنى خاصة في الفترة التي تولى فيها رئاسة أمن ماسبيرو.