الفنان الكويتي حسن البلام ينفي "غاضبا" وفاة مشاري البلام (فيديو)

نفى الفنان الكويتي حسن البلام صحة الأنباء التي تداولها عدد من النشطاء حول الوضع الصحي للفنان مشاري البلام، مؤكداً أن قريبه بخير وهو تحت الرعاية الصحية في المستشفى.

وقال الفنان حسن في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في ”سناب شات“ للحديث عن إشاعة وفاة الفنان مشاري، ”إن الإشاعات التي أثيرت مؤخراً بشأن وضع مشاري غير صحيحة وهو موجود حالياً تحت العناية الصحية في المستشفى وسيخرج بإذن الله من هذه الأزمة خلال أيام قليلة“.

وطالب الفنان بعدم تداول الإشاعات والتأكد من صحة أي خبر لتأثير ذلك على عائلة وذوي الفنان الذي تم الإعلان عن إصابته بالفيروس قبل أيام.

وتزامن نفي الفنان حسن، مع تأكيدات مصادر طبية لصحيفة ”الراي“ الكويتية ”أن وضع الفنان مشاري استقر بعد وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي“.

وقبل ثلاثة أيام أعلن الفنان مشاري إصابته بالفيروس، موثقاً ذلك بصورة له عبر حسابه في ”أنستغرام“ طالب فيها الدعاء له بالشفاء من الفيروس الذي أصابه بعد تلقيه اللقاح.

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إلا أن تطورات طرأت على وضعه الصحي تم على إثرها نقله إلى العناية المركزة في مستشفى جابر الأحمد، المخصصة لعلاج مصابي كورونا.

وكان الفنان مشاري قد وثق في 11 شباط/ فبراير الجاري مقطعاً له أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.