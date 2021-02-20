لميس الحديدي تكشف تفاصيل حادث عمرو أديب وحالته الصحية (فيديو)

كشفت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، السبت، تفاصيل الحالة الصحية لزوجها الإعلامي عمرو أديب بعد تعرضه لحادث مروع منذ أيام.

وقالت لميس خلال برنامجها ”كلمة أخيرة“ المذاع على فضائية ”ON“:“قبل ما أبدأ الحلقة هتكلم في موضوع ملهوش علاقة بالشغل، وعايزة أطمن كل الناس إللي بتسأل عن زوجي العزيز بعد الحادث الصعب الذي تعرض له، الثلاثاء الماضي، الحمد لله هو بخير بشكل عام“.

وتابعت الحديدي:“ربنا نجّاه بإعجوبة، لأن العربية إللي تصادم بها وتوقفت فجأة كانت محمّلة بأنابيب الغاز، وكان من الممكن أن تنفجر في أي لحظة، وربنا ستر، وقدّر، ولطف، ومحدش يشوف شكل العربية ويتخيل خرج منها إزاي، والحمد لله“.

وأضافت لميس الحديدي:“الأطباء طمنونا على حالته، وهو يعاني من آلام صعبة ومبرحة، وغالبًا ده من الكدمات والرضوض، ونتوقع أن تأخد وقتًا ويتعافى بإذن الله“.



وواصلت:“عمرو بيحاول العودة لجمهوره عن قريب، ولكنه يحتاج فترة راحة حتى يقدر يرجع.. ودعواتكم له حتى يرجع لجمهوره“.

وأوضحت الحديدي، أن 4 أشخاص هم من تمكنوا من إنقاذ زوجها بعد الحادث الذي تعرض له ونقلوه إلى المستشفى، موضحة:“دول كانوا موجودين بالصدفة ونقلوه إلى المستشفى وفِضْلوا معي لحد ما جالي المدد من الناس، وشكرًا جزيلًا لكم، ودول أول وجوه شفتها في المستشفى وطمنوني على صحته“.

وأكدت الحديدي أنها ما كانت تستطيع الظهور في برنامجها لولا اطمئنانها على حالة زوجها الذي بدأ يتماثل للشفاء، مشيرة إلى أنه بحاجة لبعض الوقت كي يعود لجمهوره، ويستأنف عمله من جديد.