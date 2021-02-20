بعد خضوعه للتحقيق.. إلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي المصري تامر أمين

خضع الإعلامي المصري تامر أمين، للتحقيق في مقر نقابة الإعلاميين يوم السبت، حيث حضر بنفسه لمواجهة ما هو منسوب إليه على إثر حديثه بأسلوب غير لائق عن أهل الصعيد وما يتعلق بمسألة الإنجاب.

ووفق بيان نقابة الإعلاميين، الذي صدر عقب انتهاء الاجتماع، فقد تقرر إلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين مقدم برنامج ”آخر النهار“ على قناة ”النهار“ بسبب الطريقة ”غير اللائقة“ في حديثه عن ”الصعايدة“.

وقالت النقابة في قرارها إنه بعد انتهاء التحقيقات التي استمرت نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة قد ثبتت مخالفة تامر أمين لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

واستندت النقابة في بيانها إلى باب المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2 و4 و6 و7، التي نصت الفقرة رقم 2 منه على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة.

وأضاف البيان أن الفقرة رقم 4 تؤكد على دور الإعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي والفقرة رقم 6 تؤكد على احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة إلى أي فئة من فئات المجتمع.

وتابع البيان، أنه في باب الواجبات، خالف المذكور الفقرة رقم 7 التي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة.

وخلص البيان إلى أنه ”بناء عليه صدر قرار طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ رقم (10) لسنة 2021 بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر للسيد تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني لمخالفتة ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر“.