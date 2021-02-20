باميلا أندرسون تجري مقابلة تلفزيونية من فراش الزوجية (فيديو)

أذهلت النجمة باميلا أندرسون مشاهدي التلفزيون البريطانيين عندما أجرت مقابلة جريئة عبر الإنترنت برفقة زوجها الجديد دان هايهورست من تحت لحاف سرير الزوجية.

وظهرت نجمة ”Baywatch“ في برنامج التلفزيوني الحواري البريطاني ”Loose Women“ أمس الجمعة، وهي تتحدث عن زواجها من حارسها الشخصي، الذي تزوجته سرًا في حديقة منزلها في جزيرة فانكوفر عشية عيد الميلاد.

وذكر الزوجان في المحادثة، التي وصفها المشاهدون بأنها ”محرجة ومربكة“، أنهما يريدان البقاء ”محبوسين“ معًا إلى الأبد، كما اعترفت باميلا بأنهما لم يغادرا الفراش منذ ليلة عيد الميلاد، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“.

وقالت أندرسون ”استلزم تجديد المنزل ما يقرب من عام ونصف العام ليصبح قطعة ملكية رائعة، كما يعيش دان وأطفاله هنا أيضًا، نفضل أن نكون بمفردنا ولكن كان من الجيد وجود بعض الأشخاص هنا“.

وقالت نادية صوالحة، مقدمة البرامج البريطانية من أصل أردني وعضو فريق المناقشة، عندما انتهت المقابلة: ”أعتقد أن هذه كانت أكثر محادثة غير عادية قمنا بها على الإطلاق، لقد كانت رائعة“.

وانتقد متابعو ”تويتر“ المقابلة، ووصفوها بأنها ”محرجة“، وتساءل أحد المشاهدين عما إذا كانت أندرسون وزوجها ”في حالة سكر“، ووصف آخر على المقابلة بأنها ”مثيرة للغثيان“ و“غير ضرورية“، كما قال آخرون عنها إنها ”أغرب شيء“ شاهدوه على الإطلاق، في حين ألقى البعض باللوم على البرنامج التلفزيوني نفسه.

وكانت أندرسون قد أعلنت الشهر الماضي عن زواجها من هايهورست في حفل حميم عشية عيد الميلاد، وتحدثت عن الصفات التي جذبتها إلى زوجها، وأثنت على قدرته على القيام بجميع الأعمال المنزلية، قائلة إنه ”يمكنه في الواقع تغيير المصباح الكهربائي“، كما وصفته بأنه ”رجل جيد“.