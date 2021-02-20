الفنانة العُمانية زارا البلوشي تؤكد نبأ زواجها

كشفت الفنانة العُمانية المقيمة في السعودية زارا البلوشي عن زواجها بعد أن سرب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، ما جعلها تؤكد ذلك.

وكانت البداية مع نشر أحد المعجبين صورة لزارا مرفقا المنشور بتعليق ”‏مبروك للنصراوية زارا البلوشي بمناسبة عقد قرانها“، ‏‎لترد عليه الفنانة بقولها ”الله يبارك فيك“.

وتزوجت البلوشي في مارس/ آذار 2014 من المخرج السعودي سمير عارف، لكنهما انفصلا في عام 2019، ولم يعرف الجمهور هوية العريس الجديد، وسط تكهنات بأنه زميلها الفنان سعيد القحطاني.

وانهالت التعليقات التي تفاعلت من رد البلوشي وجاءت كالتالي ”الله يتمم لكم على خير، ‏‎ألف مبروك يا عالمية وإن شاء الله يكون عالمي مثلك، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير“.

وزارا البلوشي ممثلة عُمانية، مقيمة في السعودية، ودائما ما تقوم بأداء شخصية المرأة السعودية وشاركت في عشرات الأعمال الدرامية والمسرحية واشتهرت بأدوار الفتاة الهادئة والمسالمة.