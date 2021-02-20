نقل الفنان الكويتي مشاري البلام إلى العناية المركزة بسبب كورونا

أفادت حسابات إخبارية ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، بنقل الفنان الكويتي مشاري البلام إلى العناية المركزة، إثر تدهور وضعه الصحي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صورة للفنان البلام، قالوا إنها من داخل العناية المركزة، حيث ظهر وهو يرقد على سرير، منوهين إلى أنه يعاني من نقص في الأكسجين.

وقال أحد النشطاء في تغريدة على تويتر أرفقها بالصورة: ”دعاؤكم له بالشفاء العاجل.. تم نقل الفنان #مشاري_البلام إلى العناية المركزة بعد نقص حاد في الأكسجين بسبب مضاعفات إصابته بكورونا“.

دعائكم له بالشفاء العاجل 🤲 – تم نقل الفنان #مشاري_البلام إلى العناية المركزة بعد نقص حاد في الاوكسجين بسبب مضاعفات اصابته بكورونا . pic.twitter.com/2nGN2aC1Rc — السفير 🇰🇼 (@Safir120) February 20, 2021

وحرص عدد كبير من نجوم الفن في الكويت على توجيه عبارات الدعم والمساندة للفنان مشاري البلام، متمنين له الشفاء العاجل.

وكتبت إلهام الفضالة على حسابها في إنستغرام: ”اللهم رب الناس أذهب الباس اللهم اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادره سقمًا.. الله يقومك بالسلامة ويلبسك لباس الصحة والعافية يارب“.

https://www.instagram.com/p/CLgy13ppIid/

وقال الفنان داوود حسين عبر تعليق له على صورة نشرها في حسابه على موقع ”إنستغرام“ للفنان مشاري البلام: ”اللهم شافي وعافي أخونا مشاري البلام وألبسه ثوب العافية.. إنك سميع مجيب يا ارحم الراحمين“.

https://www.instagram.com/p/CLgZAADHFx3/

وأُعلن قبل يومين عن إصابة البلام بفيروس كورونا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس بـ5 أيام، حيث تم نقله إلى مستشفى الشيخ جابر بالكويت العاصمة.