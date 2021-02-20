تطورات الحالة الصحية للفنان الكويتي مشاري البلام

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع الحالة الصحية للفنان الكويتي مشاري البلام، بعد الإعلان عن دخوله العناية المركزة؛ إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال حصوله على اللقاح قبل يومين.

ونشر الطبيب الكويتي يوسف التنديل، اليوم السبت، صورة بصحبة الفنان مشاري البلام، وعلق عليها: ”أخوي الغالي مشاري البلام الله يقومك بالسلامة يا رب“، فيما بدا أن الحالة الصحية للفنان تحسنت عن وقت إدخاله المستشفى.

أخوي الغالي #مشاري_البلام

الله يقومك بالسلامه يارب 🖤

دعواتكم 🙏🏻 pic.twitter.com/di1Mzp8xEp

— Dr. Al-Tendail | د. يوسف التنديل (@dr_yousif_m) February 20, 2021

وحاز وسم ”مشاري البلام“ على موقع تويتر تداولا مكثفا مع دعوات المتابعين للفنان الكويتي بالشفاء.

وكتب الفنان الكويتي يعقوب عبدالله، في تغريدة على حسابه: ”يا رب تقوم لنا بالسلامة يا رب دعواتكم حق أخوي الغالي صاحب الابتسامة والقلب الطيب #مشاري_البلام ”.

يا رب تقوم لنا بالسلامه يا رب دعواتكم حق اخوي الغالي صاحب الابتسامه والقلب الطيب #مشاري_البلام https://t.co/x4RUIcHFBd — Yaqoub Abdulla (@YaqouBiaN) February 20, 2021

وكتب الناشط صاحب حساب السفير، الذي يتابعه أكثر من 30 ألف شخص: ”دعاءكم له بالشفاء العاجل – تم نقل الفنان #مشاري_البلام إلى العناية المركزة بعد نقص حاد في الأوكسجين بسبب مضاعفات إصابته بكورونا“.

دعائكم له بالشفاء العاجل 🤲 – تم نقل الفنان #مشاري_البلام إلى العناية المركزة بعد نقص حاد في الاوكسجين بسبب مضاعفات اصابته بكورونا . pic.twitter.com/2nGN2aC1Rc — السفير 🇰🇼 (@Safir120) February 20, 2021

وأُعلن قبل نحو يومين إصابة مشاري البلام بفيروس كورونا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، بـ5 أيام، حيث رقد على إثر الإصابة في مستشفى الشيخ جابر بالكويت.

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ونشر ”البلام“ حينها صورة له من داخل المستشفى، وذلك عبر حسابه في ”إنستغرام“، وعلق: ”لا تنسوني من دعائكم، الحمد لله على كل حال ومشکورین أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال، وكل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بكورونا قدر الله وما شاء فعل، وسامحوني ما أقدر أرد على الاتصالات“.