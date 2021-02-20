وفاة الفنان الأردني محمد وهيب متأثرا بمرض السرطان

توفي، اليوم السبت، الفنان الأردني محمد وهيب إثر معاناة مع مرض السرطان.

وبحسب تصريحات للفنان مجدي وهيب، نجل الفنان والمطرب الأردني محمد وهيب، فقد توفي والده قبل قليل في مركز الحسين للسرطان في العاصمة عمان متأثرا بمرضه.

وقال وهيب في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إن والده كان يعاني منذ أكثر من 4 سنوات من هذا المرض الذي أنهك جسده.

وقال وهيب: ”اليوم توفي والدي، توقف قلب والدي الذي كان ينبض في حب الأردن، حيث كان يردد دائما أن الأردن هو فني وألحاني“.

ونعت نقابة الفنانين ممثلة بنقيبها الفنان حسين الخطيب وفاة الفنان محمد وهيب.

وقال الخطيب في تصريح لـ“إرم نيوز“ إن ”وهيب أحد أبرز الأعمدة المؤسسين للفن الأردني وله حضور متميز ومن الذين أسسوا الأغنية الأردنية وهو فقيد أهله ومحبيه والوسط الفني ونعتبره أحد الأعمدة التي شكلت الأغنية الأردنية وكانت رسالته النبيلة تحاكي الواقع الوطني“.

وأكد الخطيب أن ”النقابة كانت على تواصل مباشر ودائم مع الراحل وهيب ومع عائلته، واليوم ستقتصر مراسم تشييع جثمان الفنان الكبير على العائلة بسبب كورونا، وستقوم النقابة بعد فترة بتخليد ذكراه بتسمية أحد دورات المهرجانات باسمه، إضافة إلى الكثير من الفعاليات خاصة أن محمد وهيب له إرث طويل وكبير“.

ومحمد وهيب مطرب وملحن أردني ولد في مدينة القدس، ويعتبر من المخضرمين الذين عاصروا أجيال الفنانين الكبار مثل فريد الأطرش وعبدالحليم حافظ.

ودرس وهيب الموسيقى في القاهرة على أيدي كبار الفنانين المصريين. وهو ممن ساهموا في تأسيس الإذاعة الأردنية في رام الله وبعدها في عمان.