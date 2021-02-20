هبة الدري تتفاعل بعد إعلان زوجها نواف العلي طلاقهما (صور)

تفاعلت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري، مع إعلان زوجها الفنان الكويتي نواف العلي، طلاقهما الذي قال إنه وقع قبل فترة ولكنه لم يرد الإفصاح عن ذلك وقتها.

ودوّنت هبة الدري رسالة عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ أكدت فيها أنها قوية بشكل يكفي لإصلاح ما فسد، فكتبت: ”أنا قوية بما يكفي لأصلح ما أفسده الزمن“.

وأظهرت هبة الدري، قوتها تلك في بثّ مقاطع وهي تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل ”مارغريت“، حيث رصدت تواجدها مع نجوم العمل داخل الكواليس بينهم حسن البلام ونواف النجم وبشار الشطي.

وبعدها نشرت صورة لها رفقة حياة الفهد، وعلقّت: ”كاني أخيرًا صورت وياها بدون مكياج الشخصية“، ثم ذهبت رفقة ابنها ”بدر“، إلى الفندق المخصص لصناع العمل، مؤكدًة أن لديها تصوير في العمل اليوم السبت.

ويأتي هذا بعد ساعات قليلة، من تأكيد نواف العلي انفصاله رسميًا عنها وذلك بعد زواج دام قرابة 9 سنوات حيث تزوجا عام 2012 ، ورزقا بطفلين هما ”بدر“ عام 2014، و“فهد“ عام 2017.

وقال نواف عبر خاصية ”الستوري“ في حسابه على موقع ”إنستغرام“: ”أعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي“، مشيرا إلى أن الانفصال كان منذ فترة لكنه لم يعلن عن ذلك، وأضاف: ”الحين أخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو تقوله“.

وتطل هبة الدري، على جمهورها في رمضان المقبل بعملين كبيرين هما مسلسل ”مارغريت“، و“الروح والرية“، موضحًة في تصريحات صحفية سابقة لها أن مشكلتها مع حياة الفهد تم حلها منذ عامين، وقالت: ”عملنا معًا في (حدود الشر)، وعادت العلاقة بيننا كما كانت من قبل يسودها الود والحب المتبادل.