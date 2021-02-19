نقل الفنان الكويتي مشاري البلام للعناية المركزة

نُقل الفنان الكويتي مشاري البلام، إلى العناية المركزة في مستشفى جابر، وذلك على إثر تطورات في حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، قبل يومين.

وقالت الإعلامية الكويتية مي العيدان، إن الحالة الصحية للفنان مشاري البلام، تدهورت على إثر انخفاض نسبة الأكسجين، بسبب تعرضه لمضاعفات كورونا، مطالبًة الجمهور بالدعاء له.

وكتبت مي العيدان، في منشور لها عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“: ”دعواتكم لأخونا الفنان مشاري البلام تم إدخاله إلى العناية المركزة بمستشفى جابر بعد انخفاض الأكسجين بسبب إصابته بفايروس کورونا.. دعواتكم فلا يرد القضاء سوى الدعاء“.

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وأُعلن قبل يومين إصابة مشاري البلام بفيروس كورونا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، بـ5 أيام حيث رقد على إثر الإصابة في مستشفى الشيخ جابر بالكويت.

ونشر ”البلام“ حينها صورة له من داخل المستشفى، وذلك عبر حسابه في ”إنستغرام“ وعلق: ”لا تنسوني من دعائكم الحمدالله على كل حال ومشکورین اهلى والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار اثناء التطعيم أنصبت بكورونا قدر الله وماشاء فعل وسامحوني ماقدر أرد على الاتصالات“.