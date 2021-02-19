جيسيكا ألفيس تكشف تطورات رحلة تحولها إلى أنثى (صور)

كشفت الشخصية التلفزيونية الجدلية جيسيكا ألفيس مؤخرًا، عن أحدث تطورات رحلة تحولها، والتي كان آخرها خضوعها لجراحة تتخطى قيمتها عشرات آلاف الدولارات.

خضعت جيسيكا (37 عامًا)-رودريغو سابقًا- للجراحة يوم الأربعاء الماضي في تايلاند واستغرقت ما يصل إلى 6 ساعات.

وحسبما ذكرته صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، بلغت تكلفة الجراحة 19201 دولار وتعد من أهم الجراحات بالنسبة لجيسيكا، حيث تمنحها عضو تناسلي أنثوي، لتكمل بذلك رحلة تحولها.

قالت جيسيكا إنها حاليًا تشعر بأنها تستطيع أن تكون على طبيعتها أخيرًا، وأضافت: ”أشعر وكأنني ولدت من جديد في سن الـ 37، أحب مهبلي الجديد، فأنا الآن يمكنني بدء حياتي الجديدة كامرأة سعيدة“.

وأردفت: ”أشعر بالنعاس الشديد بعد الجراحة ولكني سعيدة لأنني امرأة أخيرًا وأشعر بالروعة عندما أنظر لنفسي في المرآة، فحياتي ستصبح أفضل بكثير لأنني الآن أشعر بأنني جميلة، كما أن مهبلي الجديد سيمنحني الثقة بالتأكيد في الارتباط“.

أجرى الجراحة الدكتور ”كامول بانزرايتوم“ في مستشفاه للتجميل في بانكوك، واعتمد على تقنية تستخدم الغشاء الداخلي لتجويف البطن لتشكيل المهبل، ويُذكر أيضًا أن هذه التقنية الحديثة تستخدم على النساء اللواتي يولدن بدون قناة مهبلية.

وعن اختيارها لهذا المستشفى، أوضحت جيسيكا: ”اخترت هذا المستشفى لأنه أحد أفضل المستشفيات في العالم للمتحولين جنسيًا، كما أن هذه التقنية أفضل وأبسط من الخيارات التقليدية“، كما مدحت الدكتور ووصفته بالأفضل، وقالت إنه لم يسبب أي ندوب.

بالإضافة إلى ذلك أشارت جيسيكا إلى أنها ستظل في تايلاند وستعود إلى لندن في غضون 6 أسابيع، وأعربت عن حماستها الشديدة للتسوق، إذ عجزت في السابق عن ارتداء الكثير من الملابس بسبب ”منطقتها الحساسية الذكورية“ آنذاك، وقالت إنها كانت تشعر بالخجل الشديد والانزعاج.

يجدر بالذكر أن جيسيكا هي شخصية تلفزيونية برازيلية بريطانية اكتسبت شهرتها وأثارت الجدل بفضل ما خضعت له من عدد لا يحصى من عمليات التجميل، إذ كان اسمها سابقًا ”الدمية كين البشرية“.

أنفقت جيسيكا أكثر من 840960 دولار على العمليات الجراحية، وذُكر أن كثرة عمليات تجميل أنفها ساهمت في فقدانها لحاسة الشم، كما سبق وفقدت القدرة على تحريك ذراعيها مؤقتًا بعد حقنهما بهلام لمنحهما مظهر العضلات.

ويأتي ذلك بعدما لفتت جيسيكا الانتباه مؤخرًا بتجولها في مدينة ميلانو الإيطالية برفقة حبيبها السابق جراح التجميل، جاكومو أورتيز، ولكنها قالت لاحقًا إنهما مجرد صديقين حميمين.