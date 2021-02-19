كيم كارداشيان تطلب الطلاق من زوجها كاني ويست

ذكر موقع ”تي.إم.زد“ لأخبار المشاهير، ومجلة فارايتي، الجمعة، أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان طلبت رسميًا الطلاق من زوجها مغني الراب ”كاني ويست“ بعد قرابة 7 أعوام من الزواج.

ونقل الموقع عن مصادر لم يحددها أن الانفصال يجري بشكل ودي، وأن ”كارداشيان“ طلبت الحضانة المشتركة لأولادهما الأربعة.

وذكرت ”فارايتي“ عن مصدر قضائي قوله إن ”كارداشيان“ قدمت أوراق الطلاق، الجمعة.

ونقل موقع ”تي. إم. زد“ أن الانفصال كان وديًا، وأن كارداشيان طلبت حضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة.

وكان موقع ”Page Six“ قال في يناير المنصرم إن كارداشيان وزوجها قررا الطلاق بعد 7 سنوات من الزواج.

وأكد المصادر كلها للموقع أن الطلاق بين الزوجين حتمي، ولا مفر منه.

وأشارت هذه المصادر إلى أن ”كارداشيان“ لم تعد ترتدي خاتم الزواج، فيما قضى مغني الراب جميع الإجازات لوحده داخل منزله في وايومنغ.