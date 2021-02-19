نواف العلي يعلن انفصاله رسميًا عن زوجته هبة الدري

أعلن الفنان الكويتي نواف العلي انفصاله رسميًا عن زوجته الممثلة المصرية هبة الدري، بعد زواج دام قرابة 9 سنوات نتج عنه طفلان.

وقال ”نواف“ من خلال خاصية الستوري عبر حسابه على إنستغرام:“أُعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي“، مشيرًا إلى أن الانفصال تم منذ فترة لكنه لم يُعلن عن ذلك.

وأضاف نواف قائلًا:“الحين أُخلي مسؤوليتي من أي تصرف أو كلام قالته أو تقوله“.

وتزوج الفنان ”نواف العلي“ و“هبة الدري“ العام 2012، ثم أنجبت هبة ”بدر“ العام 2014، وفي العام 2017 أنجبت ”فهد“.

ونواف ممثل كويتي معروف قدّمه للتلفزيون المخرج أحمد التميمي بدور ”الزوج الطائش“ في مسلسل ”بنات سكر نبات“، وله عشرات الأعمال الفنية الدرامية والمسرحية.

أما هبة الدري فهي ممثلة مصرية تعيش في الكويت، وبدأت حياتها الفنية في مسرحية ”عالم كاشف“، ثم شاركت في أدوار أكبر بدءًا بالمسلسل الكويتي ”القرار الأخير“، ثم بدأت لعب الأدوار الكبيرة من بعد ذلك، وأتقنت اللهجة الكويتية جيدًا، واشتهرت فيما بعد بمشاركتها في العديد من الأعمال التجارية الكويتية.