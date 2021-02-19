وفاة الفنان التونسي توفيق الناصر

توفّي الفنان التونسي توفيق الناصر، مساء، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، بعد مسيرة امتدت إلى عقود قدّم فيها الراحل أعمالًا موسيقية في مختلف الأغراض.

ووُلد توفيق الناصر العام 1937، ويعتبر من أبرز الفنانين الذين ساهموا في إثراء خزينة الغناء التونسية بحوالي 150 عملًا على مدى 60 عامًا من العطاء، ولحّن الفنان الراحل في مختلف الأغراض من القصيدة إلى الأغنية الوطنية، والعاطفية، والدينية، لأهم المطربين التونسيين، مثل: علية، وزهيرة سالم، ومصطفى الشرفي، ويوسف التميمي، وعز الدين إيدير، ومحسن الرايس.

وامتدت مسيرة الفنان الراحل خارج الحدود التونسية، حيث لحّن للمطرب السعودي محمد عبده قصيدة ”جريح“، وهي من كلمات الشاعر فائق عبد الجليل، كما لحّن لعدد من المطربين من المغرب، والجزائر، وليبيا، وغنّى توفيق الناصر أيضًا لكبار الشعراء، مثل: نزار قباني، وأحمد شوقي، وأحمد اللغماني، وأحمد خير الدين، وغيرهم.

وانطلقت مسيرة توفيق الناصر الفنية منذ انضمامه إلى الكشافة التونسية في مدينة صفاقس، جنوب البلاد، إلى نشاط في فرقة ”دار الثقافة والتعاون المدرسي“ قبل أن ينضمّ إلى معهد الرشيدية، حيث تتلمذ على يد صالح المهدي، والطاهر غرسة، ومحمد التريكي، وخميس ترنان، وهم من الأقطاب المؤسسين للأغنية التونسية، ثم انتقل إلى جمعية الرعد للتمثيل والموسيقى التي تخرّج منها علي بن عيّاد، الملقب بـ“أب المسرح التونسي“.

وبدأ توفيق الناصر العمل مع بعض الفرق الموسيقية، مثل: فرقة ”ليالي تونس“ للمستاري العيد، وفرقة ”المنار“ لرضا القلعي، وفرقة ”العصر“ لحسن الغربي، قبل أن ينشئ فرقة ”البخت“ برفقة صديقه عز الدين إيدير، في أواخر الخمسينيات، وبداية الستينيات من القرن الماضي.

وانضم الفنان الفقيد توفيق الناصر إلى المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة الوطنية العام 1966، ومن أبرز أعماله الفنية:“يجيك نهار وتتفكرني“، و“وداعًا لست أهواك“، و“يا اللي أنت غالي عليّ“، و“صباحك سكر“، و“أمي“، و“ساكنة في القلب يا مشكاي“، وغيرها.“