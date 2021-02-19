وفاة الفنان التونسي توفيق الناصر

توفّي الفنان التونسي توفيق الناصر، مساء، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، بعد مسيرة امتدت إلى عقود قدّم فيها الراحل أعمالًا موسيقية في مختلف الأغراض.
ووُلد توفيق الناصر العام 1937، ويعتبر من أبرز الفنانين الذين ساهموا في إثراء خزينة الغناء التونسية بحوالي 150 عملًا على مدى 60 عامًا من العطاء، ولحّن الفنان الراحل في مختلف الأغراض من القصيدة إلى الأغنية الوطنية، والعاطفية، والدينية، لأهم المطربين التونسيين، مثل: علية، وزهيرة سالم، ومصطفى الشرفي، ويوسف التميمي، وعز الدين إيدير، ومحسن الرايس.
وامتدت مسيرة الفنان الراحل خارج الحدود التونسية، حيث لحّن للمطرب السعودي محمد عبده قصيدة ”جريح“، وهي من كلمات الشاعر فائق عبد الجليل، كما لحّن لعدد من المطربين من المغرب، والجزائر، وليبيا، وغنّى توفيق الناصر أيضًا لكبار الشعراء، مثل: نزار قباني، وأحمد شوقي، وأحمد اللغماني، وأحمد خير الدين، وغيرهم.
وانطلقت مسيرة توفيق الناصر الفنية منذ انضمامه إلى الكشافة التونسية في مدينة صفاقس، جنوب البلاد، إلى نشاط في فرقة ”دار الثقافة والتعاون المدرسي“ قبل أن ينضمّ إلى معهد الرشيدية، حيث تتلمذ على يد صالح المهدي، والطاهر غرسة، ومحمد التريكي، وخميس ترنان، وهم من الأقطاب المؤسسين للأغنية التونسية، ثم انتقل إلى جمعية الرعد للتمثيل والموسيقى التي تخرّج منها علي بن عيّاد، الملقب بـ“أب المسرح التونسي“.
وبدأ توفيق الناصر العمل مع بعض الفرق الموسيقية، مثل: فرقة ”ليالي تونس“ للمستاري العيد، وفرقة ”المنار“ لرضا القلعي، وفرقة ”العصر“ لحسن الغربي، قبل أن ينشئ فرقة ”البخت“ برفقة صديقه عز الدين إيدير، في أواخر الخمسينيات، وبداية الستينيات من القرن الماضي.
وانضم الفنان الفقيد توفيق الناصر إلى المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة الوطنية العام 1966، ومن أبرز أعماله الفنية:“يجيك نهار وتتفكرني“، و“وداعًا لست أهواك“، و“يا اللي أنت غالي عليّ“، و“صباحك سكر“، و“أمي“، و“ساكنة في القلب يا مشكاي“، وغيرها.“