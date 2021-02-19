الهند.. "أميتاب باتشان" يعود للسينما بعد توقف طويل بسبب كورونا

أعلن نجم السينما الهندية أميتاب باتشان، عودته للسينما مجددًا بعد توقف دام طويلًا إثر إصابته بفيروس كورونا، في تموز/ يوليو الماضي، وتعافيه منه.

وشارك الممثل الهندي الشهير محبيه عبر حسابه على ”إنستغرام“، موعد طرح أحدث أعماله السينمائية، متضمنًا المقطع الدعائي للفيلم الذي يحمل اسم ”JHUND“.

وكتب باتشان:“كورونا أصابتنا بالعديد من النكسات، لكن حان وقت العودة إلى السينما من جديد.. JHUND سيصدر في 18 حزيران/ يونيو 2021″.

وكانت الهند سمحت مؤخرًا، بعودة صالات دور السينما للعمل مع مراعاة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.