الفنانة التونسية سامية الطرابلسي: أزمة عملي بدون ترخيص في جدة انتهت

قالت الممثلة التونسية سامية الطرابلسي إن أزمة عملها مستشارة لدى جراح تجميل شهير في محافظة جدة بالسعودية دون ترخيص وامتلاكها شهادة طبية، ”انتهت تماما“.

وأضافت الطرابلسي، لـ“إرم نيوز“، أنه ”لم يتم استدعاؤها للتحقيق في السعودية سواء عن طريق وزارة الصحة في المملكة أو من خلال المركز التجميلي“، معقبة: ”مين قال إن التحقيقات في الموضوع ده سارية.. الموضوع مات“.

على الصعيد الفني، قالت الطرابلسي إنها تواصل تصوير فيلم ”تماسيح النيل“ بقيادة المخرج المصري سامح عبدالعزيز، وهو من تأليف لؤي السيد، وبطولة حمدي الميرغني، خالد الصاوي، مصطفى خاطر، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي مشوق.

وأوضحت أنها تجسد شخصية ”ميرنا“، وهي سيدة مصرية تعيش في الخارج وحضرت إلى مصر لقضاء إجازتها في الأقصر وأسوان، وأن الفيلم تدور أحداثه داخل ”مركب نيلي“.

وأكدت الفنانة التونسية أنها تشارك في 3 مسلسلات كضيفة شرف في دراما رمضان المقبل، رافضة الإفصاح عن تفاصيل بشأنهم، إلا أنها أشارت إلى تأكيد التعاقد على مسلسلين ولم تبدِ موافقة على الثالث بعد.

وعن قضائها فترة الحجر الصحي، قالت إن أزمة كورونا أعادت لها اكتشاف موهبتها في الرسم، عبر اللوحات، موضحة أنها تملك هذه الموهبة منذ 15 عاما.