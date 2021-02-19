وفاة نبيل لوقا.. أول قبطي مصري يحصل على الدكتوراة في الشريعة الإسلامية

غيب الموت، اليوم الجمعة، الدكتور واللواء نبيل لوقا بباوي، أول قبطي مصري يحصل على درجة الدكتوراة في علم الشريعة الإسلامية.

ونشرت ابنة شقيق لوقا هايدي بباوي، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، منشورا نعت فيه بباوي، قائلة: ”طوبى لمن اخترته وقبلته ليسكن في ديارك إلى الأبد“.

وتابعت: ”انتقل إلى الأمجاد السماوية عمي الغالي الدكتور اللواء / نبيل لوقا بباوي، وسوف تقام الجنازة يوم الجمعة ١٩/٢في تمام الساعة ٣ في كنيسة مارمرقص كليوباترا والعزاء مساء نفس اليوم في كنيسة سانت تريز خلف محطة موبيل بصلاح سالم مصر الجديدة في تمام الساعة ٧.٣٠“.

ونبيل لوقا بباوي هو دكتور وعضو مجلس الشورى المصري، ولد بمحافظة قنا بصعيد مصر، عام 1944، وتخرج من كلية الشرطة وحصل على شهادتي دكتوراة، إحداهما في الاقتصاد والأخرى في القانون.

وناقش الدكتور نبيل لوقا بباوي، رسالة الدكتوراة في الشريعة الإسلامية تحت عنوان: ”حقوق وواجبات غير المسلمين في المجتمع الإسلامي“، وقام بمناقشتها الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق.

ويعد بباوي أول مسيحي يحصل على جائزة الدولة في العلوم الاجتماعية بمصر بترشيح من المجمع العلمي للبحوث الإسلامية، وحاصل على جائزة الدولة في العلوم الاجتماعية، وجائزة الجنادرية من المملكة العربية السعودية لأحسن كتاب إسلامي عام 2007، وهو كتاب ”انتشار الإسلام بحد السيف بين الحقيقة والافتراء“.