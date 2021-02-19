أصالة تغني "سكر محلي" مع حسن شاكوش (فيديو)

خطفت النجمة السورية أصالة أنظار واهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور مفاجئ في مقطع فيديو مع مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، وغنى الاثنان دويتو لأغنية ”سكر محلي“.

وأعرب شاكوش عن سعادته البالغة بعد الغناء مع الفنانة أصالة، ونشر شاكوش مقطع الفيديو المشترك على حسابه بموقع ”إنستغرام“.

ويظهر الفيديو تواجدهما معا في إحدى الحفلات الخاصة، حيثُ علق شاكوش على الفيديو قائلا: ”اتشرفت أنى غنيت مع نجمة كبيرة بحجم أصالة، سكر محلى“.

View this post on Instagram A post shared by Hassan Shakosh (@hassan.shakosh)



ولقي الفيديو، الذي تم تداوله بشكل واسع، إعجاب عدد كبير من الجمهور بأداء أصالة وشاكوش للأغنية معا، وتوالت التعليقات، التي كان من بينها: ”أحلى أصالة وشاكوش في الدنيا“، و“تحفة أوي بجد“، و“حلو كتير“، و“بالنجاح يا عالمي“، و“الله الله أحلى دويتو“.