ويل سميث يزور مطعم "بوراك" التركي في دبي (فيديو)

نشر الشيف التركي بوراك أوزدمير عبر حساب مطعمه في دبي في موقع ”إنستغرام“، صورة ومقطع فيديو جمعته بنجم هوليوود ويل سميث.

ويبدو أن ”سميث“ على غرار مشاهير كثيرين قرر زيارة مطعم الشيف، الذي حصد شهرة عالمية بفضل مقاطع فيديو اعتاد توثيقها لطرق إعداده الطعام بأساليب مبتكرة.

وكتب بوراك في تعليق بالتركية على صورة نشرها إلى جانب ويل سميث، وهو يحمل قطعة خبز كبيرة كتب عليها اسم نجم هوليوود: ”أهلا أخي“.

https://www.instagram.com/p/CLbyCpBHtVy/

كما شارك مقطع فيديو أثناء تذوق ويل سميث للبقلاوة التركية، مرفقة بذات التعليق.

https://www.instagram.com/p/CLcRze8nNXy/

يذكر أن الشيف بوراك أوزدمير افتتح مطعما في إمارة دبي في 25 ديسمبر/كانون الأول 2020،