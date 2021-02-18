ليبيا.. اختطاف فنان بعد إحيائه حفلا غنائيا في طرابلس

اختطفت مجموعة مسلحة فنانًا ليبيًا عقب بعد إحيائه حفلا غنائيا بميدان العاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب بيان أمني لمديرية أمن طرابلس، فإن مجموعة مسلحة يرجح تبعيتها إلى قوة الردع في طرابلس، هي من اختطفت الفنان الشاب ”ماني إغليسياس“.

وأضاف البيان أن المجموعة المسلحة اقتادت الفنان ماني إلى جهة غير معلومة بعد ساعات من إحيائه حفلاً فنيًا، في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس؛ بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير.

وأثار خبر اختطاف ماني غضبًا واسعًا بين المواطنين، كما طالبت لجان ومنظمات حقوقية بضرورة الكشف عن مصيره، وسرعة الإفراج عنه، ووقف جرائم الإخفاء القسري.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المختطف اسمه الحقيقي رمضان سالم بالرحيم، لكنه معروف باسم ”ماني إغليسياس“.