منوعات

ليبيا.. اختطاف فنان بعد إحيائه حفلا...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

ليبيا.. اختطاف فنان بعد إحيائه حفلا غنائيا في طرابلس

اختطفت مجموعة مسلحة فنانًا ليبيًا عقب بعد إحيائه حفلا غنائيا بميدان العاصمة الليبية طرابلس. وبحسب بيان أمني لمديرية أمن طرابلس، فإن مجموعة مسلحة يرجح تبعيتها

+A -A
المصدر: عبدالعزيز الرواف - إرم نيوز

اختطفت مجموعة مسلحة فنانًا ليبيًا عقب بعد إحيائه حفلا غنائيا بميدان العاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب بيان أمني لمديرية أمن طرابلس، فإن مجموعة مسلحة يرجح تبعيتها إلى قوة الردع في طرابلس، هي من اختطفت الفنان الشاب ”ماني إغليسياس“.

وأضاف البيان أن المجموعة المسلحة اقتادت الفنان ماني إلى جهة غير معلومة بعد ساعات من إحيائه حفلاً فنيًا، في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس؛ بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير.

وأثار خبر اختطاف ماني غضبًا واسعًا بين المواطنين، كما طالبت لجان ومنظمات حقوقية بضرورة الكشف عن مصيره، وسرعة الإفراج عنه، ووقف جرائم الإخفاء القسري.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المختطف اسمه الحقيقي رمضان سالم بالرحيم، لكنه معروف باسم ”ماني إغليسياس“.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

ليبيا.. اختطاف فنان بعد إحيائه حفلا...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

ريهانا تثير الجدل مجددا في الهند بصورة عارية الصدر مع قلادة لإله هندوسي

+A -A
المصدر: أ ف ب

أثارت مغنية البوب الشهيرة ريهانا جدلا جديدا في الهند، بعد نشرها صورة لها بصدر عار في إطار إعلان ملابس داخلية ظهرت فيه بسروال بنفسجي قصير واضعة قلادة ”للإله غانيشا“، أكثر الآلهة شعبية في البلاد.

اقرأ تتمة المقال
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play