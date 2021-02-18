المغرب.. حساب "حمزة مون بيبي" الغامض يعود لنشاطه رغم المحاكمات

عاد حساب ”حمزة مون بيبي“ المتخصص في فضائح المشاهير لينشط من جديد على موقع ”إنستغرام”، رغم وضع مجموعة من المتهمين بإدارته وراء القضبان، مما يطرح أكثر من سؤال حول المسير الحقيقي للحساب.

والحساب، الذي توقف عن النشر منذُ شهر آب/أغسطس من العام الماضي، عاد قبل يومين ليقدم صاحبه ”المجهول“ الاعتذار لبعض الصحفيين المغاربة عما صدر عنه، ويعبر عن رضاه عما آلت إليه الأمور بخصوص بعض الأشخاص، الذين اتهمهم بالانفصالية أو النصب.

وعاد الحساب لمهاجمة المشاهير، حيثُ نشر فيديو للتشهير بالمغنية المغربية سعيدة شرف، التي رفعت شكوى ضد الحساب عام 2019، إلى جانب شكاوى متضررين آخرين.

وخضع شاب يمتهن القرصنة ومجموعة من المتهمات للمحاكمة بسبب الضجة، التي أثارها الحساب ”المجهول“، وكانت أبرزهن المغنية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بطمة.