السجن عامين لكويتي هدد ونشر صورا "مخلة" للفاشنيستا زوري أشكناني

قضت محكمة الجنايات الكويتية، بالسجن عامين بحق مواطن أدين في قضية ابتزاز وتهديد الفاشنيستا زهراء أشكناني الشهيرة بـ“زوري أشكناني“ ونشر صورها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأمرت المحكمة بحذف الصور وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، بعد إسناد النيابة العامة للمتهم تهمة التهديد وابتزاز الفاشنيستا بنشر صورها الخاصة بوضعية مخلة بالآداب العامة، وفقاً لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وكان المتهم قد هدد الفاشنيستا عبر التراسل الفوري في ”الواتساب“ و“سناب شات“، مستغلاً صوراً لها لحملها على الامتناع عن فعل، ليقوم بنشر الصور بمواقع التواصل ما اعتُبر ماساً بكرامة المجني عليها ومخلاً بالآداب العامة.

ونقلاً عن صحيفة ”الأنباء“ الكويتية فإن المتهم كان خطيب الفاشنيستا وأرسلت له صورها الخاصة حينها، وبعد خلافات بينهما ورفضها الارتباط به قام بتهديدها قبل نشر تلك الصور“.

محكمة الجنايات برئاسة المستشار فيصل الحربي تقضي بسجن مواطن سنتين مع الشغل والنفاذ ومحو واعدام الصور في قضية ابتزاز وتهديد الفاشنستا زوري أشكناني و نشر صورها الخاصة pic.twitter.com/8RIAMq3xIQ — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) February 17, 2021

وكانت الفاشنيستا التي تحظى بمتابعة نحو 890 ألف شخص عبر حسابها في ”أنستغرام“، قد ظهرت بمقطع مصور بثته عبر حسابها في ”سناب شات“ وتداولته الحسابات المحلية أكدت فيه إصدار الحكم ضد المتهم بنشر صورها وتهديدها.

وبدت الفاشنيستا متأثرة بالحكم الصادر لمصلحتها، مشيرة إلى ”أن هذه القضية الأولى والأهم من ضمن خمس قضايا سبق وأن رفعتها، وتنازلت عن إحداها، في حين أنها ما زالت تنتظر الحكم ببقية القضايا“.