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السجن عامين لكويتي هدد ونشر صورا "م...
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السجن عامين لكويتي هدد ونشر صورا "مخلة" للفاشنيستا زوري أشكناني

قضت محكمة الجنايات الكويتية، بالسجن عامين بحق مواطن أدين في قضية ابتزاز وتهديد الفاشنيستا زهراء أشكناني الشهيرة بـ"زوري أشكناني" ونشر صورها الخاصة بمواقع

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

قضت محكمة الجنايات الكويتية، بالسجن عامين بحق مواطن أدين في قضية ابتزاز وتهديد الفاشنيستا زهراء أشكناني الشهيرة بـ“زوري أشكناني“ ونشر صورها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأمرت المحكمة بحذف الصور وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، بعد إسناد النيابة العامة للمتهم تهمة التهديد وابتزاز الفاشنيستا بنشر صورها الخاصة بوضعية مخلة بالآداب العامة، وفقاً لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وكان المتهم قد هدد الفاشنيستا عبر التراسل الفوري في ”الواتساب“ و“سناب شات“، مستغلاً صوراً لها لحملها على الامتناع عن فعل، ليقوم بنشر الصور بمواقع التواصل ما اعتُبر ماساً بكرامة المجني عليها ومخلاً بالآداب العامة.

ونقلاً عن صحيفة ”الأنباء“ الكويتية فإن المتهم كان خطيب الفاشنيستا وأرسلت له صورها الخاصة حينها، وبعد خلافات بينهما ورفضها الارتباط به قام بتهديدها قبل نشر تلك الصور“.

وكانت الفاشنيستا التي تحظى بمتابعة نحو 890 ألف شخص عبر حسابها في ”أنستغرام“، قد ظهرت بمقطع مصور بثته عبر حسابها في ”سناب شات“ وتداولته الحسابات المحلية أكدت فيه إصدار الحكم ضد المتهم بنشر صورها وتهديدها.

وبدت الفاشنيستا متأثرة بالحكم الصادر لمصلحتها، مشيرة إلى ”أن هذه القضية الأولى والأهم من ضمن خمس قضايا سبق وأن رفعتها، وتنازلت عن إحداها، في حين أنها ما زالت تنتظر الحكم ببقية القضايا“.

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السجن عامين لكويتي هدد ونشر صورا "م...
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مريم حسين تطوي خلافها مع دنيا بطمة

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المصدر: مريم مصطفى - إرم نيوز

كشفت مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصور، عن انتهاء الخلاف الذي امتد لسنوات بين الفنانة المغربية دنيا بطمة ومواطنتها مريم حسين، والذي نشب بسبب اتهام بطمة بالوقوف وراء حساب ”حمزة مون بيبي“ المتهم بابتزاز المشاهير، حيث كانت مريم إحدى ضحاياه.

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