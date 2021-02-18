مسن عمره 70 عاماً.. القبض على المتسبب بوفاة والد نيكي ميناج

قبضت الشرطة الأمريكية الأربعاء على سائق السيارة الذي تسبب في وفاة روبرت ماراج، والد مغنية الراب الشهيرة نيكي ميناج وذلك وفقاً لما أفادت به صحيفة ”فوكس نيوز ”.

وقال المحقق ستيفن فيتزباتريك من شرطة مقاطعة ناسو خلال مؤتمر صحفي، إن مقطع فيديو تم تسجيله عن طريق إحدى كاميرات المراقبة أظهر وجود سيارة فولفو بيضاء طراز 1992، صدمت ماراج الذي كان يسير على طريق مينولا في لونغ آيلاند في تمام الساعة 6:15 مساءً ثم فرت هاربة وتم تعقبها وصولاً لمرتكب الحادث ومكان إقامته.

وكان ماراج، البالغ من العمر 64 عاماً، قد نقل للمستشفى لكنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.

وكشفت الشرطة عن اسم الجاني وهو تشارليز بوليفيتش ويبلغ من العمر 70 عاماً، وأفادت تصريحات فيتزباتريك أن المتهم نزل من سيارته وتوجه لماراج بعد دهسه وسأله هل هو بخير، وبعدها هرع لسيارته وفر هارباً من مكان الحادث دون أن يطلب رقم 911 لاستدعاء الجهات المختصة أو محاولة إنقاذ والد المغنية الشهيرة.

وأفادت تقارير الشرطة أن بوليفيتش عاد إلى منزله بعد أن ترك سيارته في كراج منفصل عن مكان سكنه حتى يُخفي السيارة عن الأنظار.

ويواجه بوليفيتش الآن عدة تهم منها الهروب من مكان الحادث والتلاعب بالأدلة، وأطلقت محكمة مقاطعة ناسو سراحه بكفالة وتم إيقاف رخصة قيادته وأيضاً طالبه القاضي بتسليم جواز سفره.

وإلى الآن لم تخرج ميناج للإدلاء بأي تصريح علني أو تعليق على حادث مقتل والدها.

وكانت قد صرحت من قبل أن العلاقة بينهما كانت مليئة بالتوتر والخلافات وذلك بسبب إدمانه للمخدرات ومعاملته السيئة لوالدتها، وأشارت إلى أن والدها أضرم النيران في منزلهم ذات مرة وهي متواجدة بداخله.

وأصدرت في عام 2008 أغنية بعنوان Autobiography أعربت فيها عن كراهيتها لوالدها.