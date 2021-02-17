وفاء الكيلاني تحتفل بعيد ميلاد تيم حسن على طريقتها الخاصة (صورة)

اختارت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان السوري تيم حسن على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة ”رومانسية“ لهما عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”إنستغرام“.

وظهرت وفاء في الصورة بينما كان تيم يطبع قُبلة على رأسها، وعلقت عليها بالقول:“عيد ميلاد حبيبي“.

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واعتبر بعض متابعيها على مواقع التواصل أن اختيارها لهذه الصورة لم يأتِ صدفة، بل المقصود منها توصيل رسالة إلى بعض المشككين بحدوث مشاكل بينهما أو التفكير في الانفصال.

ومن المقرر أن يذاع الموسم الثاني من برنامج ”السيرة“ لوفاء الكيلاني، قريبًا، وستكون الفنانة المغربية سميرة سعيدة أول ضيفة معها، وذلك على فضائية ”دي إم سي ”.

وفي أول أيام هذا العام، تداول الجمهور صورة لباقة ورد تحمل اسم تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني، أرسلاها باسمهما إلى أهل المخرج السوري الراحل حاتم علي.

واعتبرت تلك البادرة ردًا حاسمًا على الأنباء المتداولة بشأن طلاق الثنائي.