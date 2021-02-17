ريهانا تثير الجدل مجددا في الهند بصورة عارية الصدر مع قلادة لإله هندوسي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أثارت مغنية البوب الشهيرة ريهانا جدلا جديدا في الهند، بعد نشرها صورة لها بصدر عار في إطار إعلان ملابس داخلية ظهرت فيه بسروال بنفسجي قصير واضعة قلادة ”للإله غانيشا“، أكثر الآلهة شعبية في البلاد.

ويأتي الجدل الجديد الذي أثارته المغنية المؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع مئة مليون متابع على ”تويتر“ وأكثر من 91 مليونا على ”إنستغرام“، بعد أسابيع من انتقادات وجهتها إليها السلطات الهندية إثر دفاعها عن المتظاهرين ضد الإصلاحات الزراعية في البلاد.

وكتب النائب عن حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومي الهندوسي، رام كادام، عبر ”تويتر“ أن ”استهزاء ريهانا بطريقة معيبة بإلهنا المحبوب غانيشا فضيحة. هذا يظهر إلى أي مدى هي لا تكن أي احترام للثقافة والتقاليد الهندية“.

وأكد المجلس الوطني الهندوسي التابع للحزب الحاكم، أنه ”تقدم بشكاوى لحمل تويتر وفيسبوك على سحب الصورة واتخاذ تدابير في حق حسابات ريهانا“.

وأخذ وزير الخارجية الهندي مطلع الشهر الحالي، على ريهانا ومشاهير عالميين آخرين تدخلهم ”الفضائحي“ في ملف الإصلاحات الزراعية في البلاد، إثر تغريدات لها ولغريتا تونبرغ بشأن تظاهرات المزارعين حققت انتشارا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت نجمة البوب نشرت تقريرا لقناة ”سي أن أن“ بشأن قطع الإنترنت في نيودلهي خلال تظاهرات للمزارعين، مرفقة إياه بعبارة ”لماذا لا نتحدث عن هذا الأمر؟“ مع وسم خاص بتظاهرات المزارعين في الهند.

وأعيد تغريد الرسالة أكثر من 230 ألف مرة مع ما يزيد عن 80 ألف تعليق. ومن بين الشخصيات التي أعادت نشر التغريدة الناشطة البيئية السويدية ”غريتا تونبرغ“ إضافة إلى مينا هاريس، قريبة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، المتحدرة من أصل هندي.