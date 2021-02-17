الإفراج عن اليوتيوبر المصري شادي سرور

أعلنت مصادر أمنية في مصر، أنه تم الإفراج عن اليوتيوبر شادي سرور، عقب قرار من الجهات القضائية، وذلك بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستفزاز الجمهور، وفق ما نقله موقع ”المصري اليوم“.

وكانت النيابة العامة قد وجهت لليوتيوبر المصري، تهما تتعلق بارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وأعلن شادي سرور في العام 2019 تركه للدين الإسلامي، قبل أن يعود للظهور مجددا ليعلن عودته إليه مرة أخرى، مقدما اعتذاره للجميع.

ونشر صديق اليوتيوبر ”سرور“، محمود بدري، أمس الثلاثاء، صورة تجمعه بشادي بعد الإفراج عنه، عبر حسابه في ”فيسبوك“، معلقا بالإنجليزية ”مرحبا بعودتك شادي“.