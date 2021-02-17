وفاة الإعلامي الإماراتي الكفيف عبدالعزيز نجم مطر

نعى إماراتيون، الإعلامي الكفيف في إذاعة وتلفزيون الشارقة الشاب عبدالعزيز نجم مطر، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

الصديق والإعلامي عبدالعزيز نجم مطر

في ذمة الله

اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك pic.twitter.com/BXHDNputnu — ناصر البكر الزعابي✏📚 (@naser_albakr) February 17, 2021

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى ( صديقنا وأخينا الكفيف عبد العزيز نجم مطر) 💔 نسأل الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ“ — Ayesha Al_Shamsi عائشة الشامسي (@AOSOAlshamsi) February 17, 2021

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انعي ( صديقنا وأخينا الكفيف عبد العزيز نجم مطر) 💔 نسأل الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ“ — الكاتب/المدرب محمد الغفلي 👨🏻‍🦯 (@alghafli86) February 17, 2021

وكان الفنان حبيب غلوم نعى مطر عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، فيما دعا آخرون وأصدقاء للإعلامي الراحل بالرحمة والمغفرة عبر ”تويتر“.

https://www.instagram.com/p/CLYiriiFsey/

ولم يتم الكشف عن ملابسات وفاة الإعلامي عبدالعزيز، لكن أحد متابعيه طلب الدعاء له قبل أسبوع من الآن، مبينا أن ”عبدالعزيز في العناية المركزة“، دون أن يكشف عن سبب دخوله إليها.

وعبدالعزيز نجم مطر من فئة المكفوفين وقد شق طريقه في المجال الإعلامي والفني منذ صغره، إذ يعمل منسقا إعلاميا في نادي الشارقة الرياضي، ومذيعا في إذاعة وتلفزيون الشارقة، ورئيس فريق روح الإمارات التطوعي.

ويتابع الإعلامي الراحل عبر حسابه في ”إنستغرام“ أكثر من 3 آلاف شخص.