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وفاة الإعلامي الإماراتي الكفيف عبدا...
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وفاة الإعلامي الإماراتي الكفيف عبدالعزيز نجم مطر

نعى إماراتيون، الإعلامي الكفيف في إذاعة وتلفزيون الشارقة الشاب عبدالعزيز نجم مطر، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء. الصديق والإعلامي عبدالعزيز نجم مطرفي ذمة

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المصدر: إرم نيوز

نعى إماراتيون، الإعلامي الكفيف في إذاعة وتلفزيون الشارقة الشاب عبدالعزيز نجم مطر، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وكان الفنان حبيب غلوم نعى مطر عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، فيما دعا آخرون وأصدقاء للإعلامي الراحل بالرحمة والمغفرة عبر ”تويتر“.

https://www.instagram.com/p/CLYiriiFsey/

ولم يتم الكشف عن ملابسات وفاة الإعلامي عبدالعزيز، لكن أحد متابعيه طلب الدعاء له قبل أسبوع من الآن، مبينا أن ”عبدالعزيز في العناية المركزة“، دون أن يكشف عن سبب دخوله إليها.

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وعبدالعزيز نجم مطر من فئة المكفوفين وقد شق طريقه في المجال الإعلامي والفني منذ صغره، إذ يعمل منسقا إعلاميا في نادي الشارقة الرياضي، ومذيعا في إذاعة وتلفزيون الشارقة، ورئيس فريق روح الإمارات التطوعي.

ويتابع الإعلامي الراحل عبر حسابه في ”إنستغرام“ أكثر من 3 آلاف شخص.

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وفاة الإعلامي الإماراتي الكفيف عبدا...
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وفاة الموسيقار التونسي حمادي بن عثمان

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المصدر: تونس ـ إرم نيوز

توفّي الفنان والموسيقار التونسي حمادي بن عثمان، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 75 عامًا.

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