الشاعرة العراقية شهد الشمري ومواطنها فهد زيد يدخلان القفص الذهبي (فيديو)

دخلت الشاعرة والإعلامية العراقية، شهد الشمري، (33 عامًا)، القبض الذهبي، وذلك بعد حفل زفافها على مواطنها فهد زيد، بعد عقد قرانهما الذي وقع في يونيو من العام الماضي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من حفل الزفاف الذي تم في القاعة الملكية بنادي الصيد وفق دعوة الحفل، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله، قيام شهد الشمري، بالرقص على إحدى الأغاني التراثية العراقية مع زوجها، وسط فرحة الحضور للحفل، الذي بادروا بتهنئتها وزوجها متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.

View this post on Instagram A post shared by بيفور بيفور (@before_and_after_q8)

من جهته نشر فهد زيد، عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، صورة جمعته بزوجته شهد الشمري، وهو يقبل رأسها بعد إتمام حفل الزفاف، ودوّن تعليقًا قال فيه: ”سأبقى لك وحدك وعدًا“.

View this post on Instagram A post shared by فهد زيد 🦍 Fahd Zaid (@fahd.fz)

في السياق ذاته شارك فهد زيد، رسالة عبر خاصية ”الاستوري“ في حسابه على موقع ”إنستغرام“، اعتذر فيها عن عدم دعوة جميع المحبين للحفل كونه جاء مقتصرًا على العائلة والأقرباء، مبينًا أنه كان يتمنى أن تكون الدعوة عامة ولكن ظروف جائحة كورونا حالت دون ذلك.

وكانت قد فاجأت شهد الشمري، 23 يونيو، جمهورها ومتابعيها، بإعلان عقد قرانها على فهد زيد، بعد خطوبتهما القصيرة، التي دامت مدة أسبوعين فقط.

وأعلنت كل من شهد الشمري وخطيبها، عقد القران، عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أقيم عقد القران داخل محكمة الأعظمية، وسط التزام بإجراءات احترازية ووقائية، بحسب ما جاء في خاصية ”الاستوري“.