عمرو أديب يغادر المستشفى بعد استقرار وضعه الصحي

غادر الإعلامي المصري عمرو أديب، مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر، والتي نُقل إليها عقب تعرضه لحادث سير مروري على طريق وصلة دهشور المحور، بمحافظة الجيزة.

وقال محمد بهنس، أحد المعدين ببرنامج ”الحكاية“ الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة mbc مصر، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ إنه غادر المستشفى رفقة زوجته الإعلامية المصرية لميس الحديدي.

وأكد ”بهنس“ أن عمرو أديب، أجرى فحوصات طبية على قدميه وتبين سلامتها من أي كسور واستطاع السير عليها بشكل جيد، رفقة زوجته التي حضرت بسيارتها للإطمئنان عليه.

وأوضح أن الحالة الصحية لعمرو أديب، مستقرة تمامًا وسيتم مباشرة التحقيقات بعد معاينة رجال المباحث مكان الحادث للوقوف على تفاصيله.

وكان قد أكد عماد أديب، شقيق الإعلامي عمرو أديب، تعرض شقيقه لحادث سير في منطقة 6 أكتوبر، فجر اليوم، مبينا بأنه نقل للمستشفى، حيث خضع لفحوصات طبية أثبتت بأنه بحالة صحية جيدة وتم إخراجه.

وقال أديب في تصريح لـ“إرم نيوز“ تم إدخال شقيقي مستشفى دار الفؤاد، وخرج منه بصحة جيدة بعد أن ثبت عدم إصابته سوى برضوض خفيفة.