محمد رمضان يسخر من أحمد الفيشاوي بعد طرح كليب "نمبر 2" (فيديو)

سخر النجم المصري محمد رمضان من مواطنه أحمد الفيشاوي بطريقته الخاصة، بعد طرح الأخير أغنية ”نمبر 2“ في إطار المناوشات والحرب الكلامية الدائرة بين الثنائي في الآونة الأخيرة.

وشارك رمضان عبر حسابه على إنستغرام مقطع فيديو لأحد الأشخاص مع طفلتيه يسألهما عن رأيهما في أغنية ”نمبر 1″، وعبرا عن حبهما لمحمد رمضان وجميع أغانيه، لكنهما انتقدتا أغنية ”نمبر 2“ التي طرحها أحمد الفيشاوي مؤخرا، وعبر رمضان عن سعادته بهذا الإطراء.

واتفق المتابعون على أن رمضان بهذا الفيديو يقصف جبهة زميله الفيشاوي بطريقة غير مباشرة؛ بسبب الخلافات والحرب الكلامية التي جرت بينهما مؤخرا، فقال متابع: ”الدس على الفيشاوي اشتغل“، وأضاف آخر: ”اضرب يا نجم ولا يهمك، وتابع ثالث: ”الفيشاوي رحم الله شخص عرف قدر نفسه، وين الفيشاوي“.

وطرح الفيشاوي مؤخرا كليب أحدث أغنياته التي تحمل اسم ”نمبر 2″، على موقع الفيديوهات يوتيوب، وقام بغنائها على طريقة الراب، وظهر في الكليب مطرب المهرجانات حمو بيكا ”موديل“ دون غناء، والأغنية من كلمات ”تي“، وتوزيع وزة.

وتقوم فكرة الأغنية كرد على أغنية ”نمبر1“ التي أطلقها محمد رمضان على إثر مشادة كلامية وردود فعل مشتعلة بين أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان عبر المنصات الإلكترونية.

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ويستكمل رمضان في الوقت الحالي تصوير مشاهد مسلسله الجديد ”موسى“، على قدم وساق، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؛ تمهيدًا لمنافسة المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني للعام الجاري 2021.

ومسلسل ”موسى“ يشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، هبة مجدي، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدي الوزير، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

على الجانب الآخر، وجه النجم العالمي جيمي فوكس رسالة للفنان محمد رمضان عبر فيديو قال فيها ”محمد رمضان أنا جيمي فوكس أهلا بك عزيزي في عائلة بريفيه ريفيو.. لقد أخبروني أنك رقم 1 .. الفائز بالجائزة الأفريقية للنجم المفضل للجماهير في التصويت المقام، لذلك مرحبًا بك في العائلة.. أتمنى أن التقي بك حتى نتمكن من الظهور للجماهير.. تهانيّ يا أخي أهلا بك“، ونشر رمضان ذلك على حسابه في إنستغرام.