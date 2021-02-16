ما سبب سجن عبدالرحمن المطيري؟

رحب متابعون للمشهور السعودي عبدالرحمن المطيري بعودته للظهور، إثر انتشار صورة له مع المشهور فواز العقيل، وقيل إنها أول ظهور له عقب الأنباء المتداولة حول خروجه من السجن، بعد اختفائه منذ أكثر من شهرين بشكل مفاجئ عن مواقع التواصل الاجتماعي، برفقة صديقه راكان المسند.

ورغم الصورة المنتشرة للمطيري برفقة العقيل والترحيب بعودته، إلا أن حساب ”سناب شات“ للمطيري، لا يزال مغلقا، كما لم يقم المشهور السعودي بالنشر عبر حسابيه في ”تويتر“ و“إنستغرام“.

وأثار اختفاء المطيري والمسند تساؤلات رواد مواقع التواصل، قبل أن توضح وزارة الداخلية عبر حسابها في ”سناب شات“، في أكتوبر الماضي، ملابسات الواقعة، إذ أكدت أن أحد مشاهير ”سناب شات“ وآخرين خالفوا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا؛ ما أدى إلى فرض عقوبات عليهم.

ولم تذكر الوزارة، المطيري بالاسم، لكنها نشرت عبر حسابها في ”سناب شات“ مقطع فيديو مموها من الحفل، ظهر فيه المطيري وعدد ممن حضروا الحفل الذي نقله الشاب السعودي عبر حسابه في ”سناب شات“.

#عاجل

🚨تطبيق عقوبات مخالفة الاجراءات الوقائية لـ #فيروس_كورونا على احد مشاهير برنامج #سناب_شات ومسؤولين عن حفل وتجمع اقيم في #القصيم. pic.twitter.com/C4lc5z8zP5 — عبدالله البرقاوي (@albargawy) October 27, 2020

وبالفعل ظهر المطيري والمسند بعدها لتقديم اعتذار عن مخالفتهما إجراءات كورونا، لكنهما عاودا الغياب عن مواقع التواصل، وذلك بعد قيام الداخلية بتطبيق العقوبات المتبعة لمخالفة الإجراءات بحقهما؛ ما يعني أنه تم سجنهما لاحقا، بحسب ناشطين.

وسبق أن اتخذت وزارة الداخلية إجراءات مماثلة بحق المشهور منصور الرقيبة، حيث تمت معاقبته بالسجن كذلك مدة تصل إلى نحو 3 أشهر، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو بصحبة حلاق في منزله، ما يعد مخالفة قانونية للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في المملكة.

وحذرت ”الداخلية“ تزامنا مع انتشار فيروس ”كورونا“ من عواقب مخالفة الإجراءات الاحترازية، حيث سبق وأعلنت أن هناك عقوبات بحق المخالفين أيا كانت صفتهم وكذلك القطاعات الخاصة أو العاملون فيها أو المتعاملون معه، وذلك بفرض غرامة لا تقل عن ألف ريال (2666 دولار) ولا تزيد على 100 ألف ريال (ما يعادل 26666 دولارا)، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بالسجن والغرامة معا، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر عند الاقتضاء، فيما يتم مضاعفة العقوبة بحال تكرار المخالفة.