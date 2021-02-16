العثور على الممثل الهندي سانديب نهار ميتا بمنزله بعد نشره رسالة انتحار

أعلنت شرطة مومباي الهندية، أمس الإثنين، العثور على الممثل سانديب نهار، ميتا في منزله، مضيفة أنها تحقق في ما إذا كانت حالة وفاة عادية أم انتحار.

وقالت الشرطة، إن الممثل قبل العثور عليه ميتا، نشر منشورا طويلا مع مقطع فيديو على صفحته على فيسبوك، تحدث فيه عن إنهاء حياته.

واتهم نهار في منشوره زوجته كانشان وحماتها، بمضايقته وابتزازه لمدة عامين بلا هوادة.

وقال الممثل، إنه وزوجته كانا يعيشان علاقة غير طبيعية، مليئة بالخلافات والحجج المستمرة، ومع ذلك، قال إنه لا ينبغي تحميل أي شخص مسؤولية وفاته.

وكتب الممثل أنه فكر في الانتحار كحل قبل ذلك أيضا، لكنه قرر منح الأمور بعض الوقت على أمل حدوث تغيير في حياته الزوجية، وقال: ”يجب أن أتخذ هذه الخطوة بسعادة، لأن هذه الحياة لم تظهر لي سوى الجحيم“.

كما عبر نهار عن خيبة أمله من السياسة في بوليوود، والتي زعم أنها انتزعت منه الفرص في اللحظة الأخيرة.

سانديب نهار، في الثلاثينات من عمره، كان لعب دور البطولة في العديد من الأفلام بما في ذلك؛ ”كيساري“ مع النجم الهندى المخضرم أكشاي كومار.

ووفقا للتحقيقات، فقد تم العثور على سانديب نهار فاقدا للوعي في شقته في ضاحية جوريجاون، إذ قامت زوجته كانشان وأصدقاؤه بنقله إلى المستشفي.

وأكدت الشرطة أن الأطباء أعلنوا وفاته على الفور لدى وصوله المستشفى. مشيرة إلى أنها تنتظر تقرير تشريح الجثة، للشروع بإجراءات التحقيق.